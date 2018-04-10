Ильхам Алиев: Госструктуры должны отдать предпочтение местным автомобилям

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ "Недавно мы отметили открытие автомобильного завода в Нефтчалинском промышленном квартале, который свидетельствует о развитии нашей промышленности. Открытие Нефтчалинского промышленного квартала было отмечено в минувшем году с моим участием, а в этом году состоялось открытие завода, который будет производить 10 тысяч автомобилей в год. Работой на заводе будут обеспечены более 300 человек, будут производиться конкурентоспособные автомобили как для внутреннего, так и внешнего рынка. Конечно, государственные структуры – я говорил это и в предыдущих выступлениях – должны отдавать предпочтение местным автомобилям. Государственным структурам следует строго контролировать этот вопрос".

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал на заседании Кабинета министров.

Президент отметил, что первом квартале этого года резко увеличилось количество импортируемых автомобилей:

"Согласно нашей статистике, в первом квартале этого года резко увеличилось количество импортируемых автомобилей. Конечно, это - проявление экономического оживления, показывает, что сейчас у граждан появились дополнительные финансовые возможности, они резко возросли. Это сам по себе позитивный показатель, но это также означает, что резко возросла утечка нашей валюты за рубеж. Поэтому производимые в Азербайджане автомобили должны приобретаться, по меньшей мере государственными структурами. Уверен, что и граждане убедятся в том, что эти автомобили отвечают высоким стандартам, а цена более приемлемая по сравнению с автомобилями, ввозимыми из-за рубежа".