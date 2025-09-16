ИКГФ планирует приобрести новые квартиры

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд планирует приобрести новые квартиры в рамках механизма аренды жилья с обязательством его продажи.

Как сообщает Report, фонд уже начал подготовку в этом направлении.

С учетом потребностей граждан, приобретение жилых площадей будет осуществляться в жилых массивах, расположенных на административной территории Сумгайыта.

Общая площадь приобретаемых жилых помещений составит не менее 20 тыс. кв.м. Предполагаемая стоимость закупки составляет 200,433 млн манатов.