ИКГФ планирует приобрести новые квартиры
Инфраструктура
- 16 сентября, 2025
- 15:07
Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд планирует приобрести новые квартиры в рамках механизма аренды жилья с обязательством его продажи.
Как сообщает Report, фонд уже начал подготовку в этом направлении.
С учетом потребностей граждан, приобретение жилых площадей будет осуществляться в жилых массивах, расположенных на административной территории Сумгайыта.
Общая площадь приобретаемых жилых помещений составит не менее 20 тыс. кв.м. Предполагаемая стоимость закупки составляет 200,433 млн манатов.
