    İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu yeni mənzillər almağı planlaşdırır

    İnfrastruktur
    • 16 sentyabr, 2025
    • 14:42
    İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu yeni mənzillər almağı planlaşdırır

    İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu satmaq öhdəliyi ilə kirayə mənzil mexanizmi çərçivəsində yeni mənzillər almağı planlaşdırır. 

    "Report" xəbər verir ki, Fond bununla bağlı hazırlıqlara başlayıb.

    Vətəndaşların tələbatı nəzərə alınaraq yaşayış sahələrinin satın alınması Sumqayıt şəhər inzibati ərazisinin tərkibində yerləşən yaşayış massivləri üzrə həyata keçiriləcək. Alınacaq yaşayış sahələrinin ümumi sahəsi azı 20 000 kv.m olacaq. Satınalmanın ehtimal olunan qiyməti 200,4 milyon manatdır. 

    İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu yaşayış sahəsi kirayə mənzil
    ИКГФ планирует приобрести новые квартиры

