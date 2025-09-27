Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти

    III Игры СНГ: В Гянджу назначен дополнительный поезд к церемонии открытия

    Инфраструктура
    • 27 сентября, 2025
    • 10:36
    III Игры СНГ: В Гянджу назначен дополнительный поезд к церемонии открытия

    28 сентября из Баку в Гянджу, где состоится церемония открытия III Игр СНГ, назначен дополнительный поезд.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на АЖД.

    Согласно информации, дополнительный рейс из Баку в Гянджу отправится в 13:00 и прибудет на железнодорожный вокзал Гянджи в 16:56.

    Стоимость билета из Баку в Гянджу составляет 18,80 манатов.

    III Игры СНГ АЖД
    III MDB Oyunlarının açılşıına görə Gəncəyə əlavə qatar reysi təyin olunub

    Последние новости

    10:38
    Фото
    Видео

    Пожар на складе в поселке Ашагы Гюздяк локализован - ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    10:36

    III Игры СНГ: В Гянджу назначен дополнительный поезд к церемонии открытия

    Инфраструктура
    10:25

    В Нахчыване проходят мероприятия по случаю Дня памяти

    Внутренняя политика
    10:13

    На дороге Зыхский круг-Аэропорт введено ограничение скорости из-за непогоды

    Внутренняя политика
    10:12

    В Новосибирске после стрельбы в отеле задержали четырех подозреваемых

    В регионе
    10:09

    В Дубае откроется самый высокий в мире отель

    Это интересно
    10:08
    Фото

    В Кяльбаджаре прошла акция по посадке деревьев ко Дню памяти

    Карабах
    09:58

    В Шеки 65-летний мужчина погиб при падении с орехового дерева

    Происшествия
    09:53

    Азербайджанский народ посещает Парк Победы

    Внутренняя политика
    Лента новостей