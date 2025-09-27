III Игры СНГ: В Гянджу назначен дополнительный поезд к церемонии открытия

28 сентября из Баку в Гянджу, где состоится церемония открытия III Игр СНГ, назначен дополнительный поезд.

Об этом Report сообщает со ссылкой на АЖД.

Согласно информации, дополнительный рейс из Баку в Гянджу отправится в 13:00 и прибудет на железнодорожный вокзал Гянджи в 16:56.

Стоимость билета из Баку в Гянджу составляет 18,80 манатов.