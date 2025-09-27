İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    İnfrastruktur
    • 27 sentyabr, 2025
    • 10:24
    III MDB Oyunlarının açılşıına görə Gəncəyə əlavə qatar reysi təyin olunub

    Sentyabrın 28-də Bakıdan III MDB Oyunlarının açılışının keçiriləcəyi Gəncəyə əlavə qatar reysi təyin olunub.

    "Report" bu barədə "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-yə (ADY) istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, Bakıda Gəncəyə təyin olunan əlavə reys saat 13:00-da Bakıdan çıxacaq və saat 16:56-da Gəncə dəmiryol vağzalında olacaq.

    Bakıdan Gəncəyə biletin qiyməti 18,80 manat təşkil edir.

    Gəncə qatar III MDB Oyunları
    III Игры СНГ: В Гянджу назначен дополнительный поезд к церемонии открытия

