III MDB Oyunlarının açılşıına görə Gəncəyə əlavə qatar reysi təyin olunub
İnfrastruktur
- 27 sentyabr, 2025
- 10:24
Sentyabrın 28-də Bakıdan III MDB Oyunlarının açılışının keçiriləcəyi Gəncəyə əlavə qatar reysi təyin olunub.
"Report" bu barədə "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-yə (ADY) istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, Bakıda Gəncəyə təyin olunan əlavə reys saat 13:00-da Bakıdan çıxacaq və saat 16:56-da Gəncə dəmiryol vağzalında olacaq.
Bakıdan Gəncəyə biletin qiyməti 18,80 manat təşkil edir.
