    Инфраструктура
    • 17 октября, 2025
    • 20:03
    III Азербайджанский Национальный форум по градостроительству завершил свою работу

    Сегодня завершил работу III Азербайджанский Национальный форум по градостроительству (NUFA3), организованный Госкомитетом по градостроительству и архитектуре Азербайджана совместно с Программой ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) под общей темой "К климатоустойчивым и здоровым городам: региональные партнерства и инновационные решения".

    Как передает Report, в этом году Форум прошел в двух городах - Ханкенди и Баку. В нем приняли участие около 1500 человек в онлайн и офлайн форматах, в том числе более 200 делегатов из 65 стран. Среди участников - представители государственных структур, городов-побратимов, посольств и дипломатических миссий, академических институтов и международных организаций, частного сектора, гражданского общества и экспертного сообщества. Общее количество онлайн-просмотров составило около 1400.

    В рамках форума было проведено 10 панельных сессий, посвященных актуальным вопросам устойчивого градостроительства, адаптации к изменению климата, инклюзивного развития и восстановления городов. Участники обменялись передовым опытом в таких сферах, как жилищное обеспечение, финансовые и инновационные механизмы, территориальное планирование, цифровизация, сохранение культурного наследия и формирование здоровых городских сообществ.

    Особое внимание было уделено модели постконфликтного восстановления в Азербайджане. Реализуемые в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах масштабные проекты по восстановлению и реконструкции направлены на создание безопасной, устойчивой и комфортной городской среды в соответствии с принципом "Building Back Better" ("Восстанавливая лучше").

    Совместно с Национальным советом молодежных организаций Азербайджана (NAYORA) состоялась встреча под темой "Единство молодежи ради будущих городов", где молодые участники обменялись идеями о будущем устойчивых городов, инновационных подходах и активной роли молодежи в этих процессах.

    Отдельная сессия была посвящена жилищной тематике. Этот вопрос напрямую перекликается с концепцией предстоящего 13-го Всемирного форума по градостроительству (WUF13), который пройдет в Баку в 2026 году под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и поселения".

    Выступая на церемонии закрытия, председатель Госкомитета по градостроительству и архитектуре, национальный координатор по WUF13 Анар Гулиев отметил, что NUFA3 стал важным этапом в укреплении национального, регионального и глобального диалога о будущем городов, открыв новую страницу в международном сотрудничестве на пути к Всемирному форуму по градостроительству в Баку.

    В завершении А.Гулиев обратился к участникам с символическим посланием, отражающим дух и миссию Форума:

    "Мы можем вместе построить такое будущее, где каждый город будет устойчив к климатическим вызовам, каждое сообщество - здоровым, а каждый человек - неотъемлемой частью истории своего города".

