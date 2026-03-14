    Игорь Гарафулич: WUF13 станет пространством для диалога на фоне глобальных вызовов

    Игорь Гарафулич: WUF13 станет пространством для диалога на фоне глобальных вызовов

    Азербайджан ставит перед собой глобальные цели, не просто эффективно провести крупное международное мероприятие, а добиться реальных результатов в вопросах городского развития.

    Как сообщает Report, об этом резидент-координатор ООН в Азербайджане Игорь Гарафулич заявил на сегодняшнем брифинге в рамках XIII Глобального Бакинского форума.

    "Проведение WUF в период нынешних глобальных дискуссий создает пространство, где мы можем собраться вместе и вести диалог, и в этом есть своя сила: многосторонность дает нам возможность цивилизованно обсуждать наши разногласия. Вы должны гордиться тем, что предоставляете миру такое пространство.

    Во всех моих встречах с представителями вашего правительства было очевидно, что речь идет не просто о проведении разового события. Этот процесс является частью государственной политики и рассматривается как важная среднесрочная цель. Поэтому, насколько я мог убедиться за месяцы своего пребывания здесь, все предпринимаемые вами шаги направлены на достижение более амбициозных целей развития, которые выходят за рамки интересов только вашей страны. Идеи и политика, которые вы разработаете, будут служить ориентиром и направлять мир в вопросах городского развития", - добавил он.

    Гарафулич также высоко оценил подготовку Бакинского олимпийского стадиона к проведению WUF13.

    İqor Qarafuliç: WUF13 qlobal çağırışlar fonunda dialoq məkanına çevriləcək
