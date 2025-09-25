ICAO наградило Азербайджан за достижения в создании системы контроля безопасности полетов

Азербайджан награжден за успехи в создании эффективной системы контроля безопасности полетов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Министерство цифрового развития и транспорта.

Согласно информации, делегация Государственного агентства гражданской авиации в штаб-квартире Международной организации гражданской авиации (ICAO) в Монреале принимает участие в 42-й сессии Ассамблеи организации.

В мероприятии принимают участие 2 639 представителей из 181 страны и 53 международных организаций.

В день открытия сессии Азербайджан был награжден сертификатом "За высокие достижения" президента Совета ICAO за создание эффективной системы контроля в области безопасности полетов и высокие достижения в эффективном применении стандартов и рекомендуемой практики ICAO.

Отметим, что сессия Ассамблеи ICAO проводится раз в 3 года с участием высокопоставленных представителей государств.

Ассамблея, наряду с советом ICAO, является руководящим органом и собирается для анализа проделанной работы, определения политики организации и утверждения бюджета.

В программу нынешней сессии входит обсуждение отчета о деятельности ICAO за последние 3 года; выборы в совет ICAO; обсуждение отчетов комитетов и комиссий по различным областям гражданской авиации; вопросы финансовой деятельности организации и рассмотрение бюджета на следующие годы.

В ходе сессии запланированы двусторонние встречи азербайджанской делегации.