İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji

    Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı Azərbaycanı təltif edib

    İnfrastruktur
    • 25 sentyabr, 2025
    • 17:16
    Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı Azərbaycanı təltif edib

    Azərbaycan uçuşların təhlükəsizliyinə effektiv nəzarət sisteminin yaradılmasındakı nailiyyətlərinə görə təltif edilib.

    "Report" bu barədə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatının (ICAO) Kanadanın Monreal şəhərindəki mənzil-qərargahında qurumun Assambleyasının 42-ci sessiyası keçirilir. 181 ölkə və 53 beynəlxalq təşkilatdan 2 639 nümayəndənin iştirak etdiyi tədbirdə Azərbaycanı nazirlik yanında Dövlət Mülki Aviasiya Agentliyinin nümayəndə heyəti təmsil edir.

    Sessiyanın açılış gününün plenar iclasında Azərbaycan uçuşların təhlükəsizliyinə effektiv nəzarət sisteminin yaradılması, ICAO Standartlarının və tövsiyə olunan təcrübələrin həyata keçirilməsindəki nailiyyətlərinə görə ICAO Şurası prezidentinin "Yüksək nailiyyətlərə görə şəhadətnamə"si ilə təltif edilib.

    ICAO Assambleyasının sessiyası dövlətlərin yüksəksəviyyəli nümayəndələrinin iştirakı ilə üç ildən bir keçirilir. Assambleya ICAO Şurası ilə yanaşı, idarəedici orqandır, görülmüş işlərin təhlili, təşkilatın siyasətinin müəyyənləşdirilməsi və büdcənin təsdiq edilməsi üçün toplanır. Builki sessiyanın proqramına ICAO-nun son üç ildə fəaliyyəti barədə hesabatın müzakirəsi; ICAO Şurasına seçkilər; mülki aviasiyanın müxtəlif sahələrinə dair komitə və komissiyaların hesabatlarının müzakirəsi; təşkilatın maliyyə fəaliyyəti və növbəti illərin büdcəsinə baxılması məsələləri daxildir.

    Sessiya zamanı Azərbaycan nümayəndə heyətinin ikitərəfli görüşləri planlaşdırılır.

    Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı
    ICAO наградило Азербайджан за достижения в создании системы контроля безопасности полетов
    ICAO awards Azerbaijan for achievements in flight safety oversight system

    Son xəbərlər

    18:46

    "Gənc Peşəkar Velosipedçilər" İctimai Birliyinin təqdimatı keçirilib

    Fərdi
    18:44
    Foto

    Azərbaycan Prezidenti BMT Baş katibi ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    18:40
    Foto

    İnklüziv sosial inkişaf və sosial təminat üzrə Alt İşçi qrupun növbəti iclası keçirilib

    Sosial müdafiə
    18:36

    Əli Əsədov Beynəlxalq Konkisürmə Birliyinin prezidenti ilə görüşüb

    Daxili siyasət
    18:34

    Paşinyan və Lukaşenko münasibətlərindəki gərginliyə baxmayaraq əl sıxışıblar

    Region
    18:29

    BMT-də Bakı Təşəbbüs Qrupunun təşkilatçılığı ilə beynəlxalq konfrans təşkil olunub

    Xarici siyasət
    18:25
    Foto

    Bakıda 19 istiqamətdə tıxac var - SİYAHI, YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    18:04

    Azərbaycan Çin şirkəti ilə bərpa olunan enerji sahəsinə sərmayə qoyuluşunu müzakirə edib

    Biznes
    18:01

    Norveçdə aeroport yaxınlığında PUA zərərsizləşdirilib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti