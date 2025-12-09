IATA оценила потери авиакомпаний от проблем в поставках более чем в 11 млрд долларов

По оценкам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и Oliver Wyman, сбои в цепочках поставок могут обойтись авиакомпаниям более чем в 11 млрд долларов США в 2025 году

Как сообщает корреспондент Report из Женевы, об этом заявил директор по полетам и техническим операциям IATA Стюарт Фокс на IATA Global Media Day.

По его словам, совокупные потери складываются из нескольких ключевых факторов, и это не одна проблема, а целый комплекс.

"Потери из-за снижения топливной эффективности ожидаются на уровне 4,2 млрд долларов. Задержки поставок более экономичных самолетов, которые важны и для снижения затрат, и для достижения климатических целей, приводят к значительным потерям", - отметил С.Фокс.

По его словам, следом идут дополнительные расходы на техническое обслуживание (3,1 млрд долларов): "Старые самолеты требуют больше обслуживания. Тяжелые чек-осмотры сложнее планировать, их длительность увеличилась. Капремонт двигателя теперь занимает в среднем 75 дней. Капремонт шасси увеличился от 90 до 120 дней. Все это удлиняет время простоя воздушных судов и повышает стоимость обслуживания", - сказал он.

Дополнительные расходы на хранение запасных частей ожидаются в размере 1,4 млрд долларов. "Поставки деталей задерживаются, поэтому авиакомпании вынуждены держать большие складские запасы, чтобы избежать простоев и обеспечить резерв", - пояснил представитель IATA.

С. Фокс также отметил про увеличение расходов на лизинг двигателей, что ожидается на уровне 2,6 млрд долларов.

Так как ремонт двигателей занимает больше времени, авиакомпаниям нужны резервные. Спрос растет, и стоимость лизинга увеличивается. Так формируется эта огромная сумма", - добавил C.Фокс.

Он заявил, что для стабилизации ситуации аэрокосмической индустрии необходимо расширить доступ к передовым практикам послепродажного обслуживания, чтобы снизить зависимость рынка технического обслуживания, ремонта и эксплуатации (MRO) от OEM-лицензий и увеличить доступ к альтернативным источникам запчастей и услуг.

Кроме того, необходимо повысить прозрачность цепочек поставок на всех уровнях - для раннего выявления рисков, устранения узких мест и более устойчивого управления потоками, активнее использовать данные и аналитику - прогнозное техобслуживание, объединённые парки запасных частей, цифровые платформы для оптимизации запасов и сокращения простоев, а также расширять ремонтные и производственные мощности, ускорять согласования ремонтов и поддерживать использование восстановленных и альтернативных деталей (USM) и внедрять современные технологии для уменьшения дефицита компонентов.