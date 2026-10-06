Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Худаяр Гасанли: Контейнерные мощности Бакинского порта планируют увеличить до 500 тысяч TEU

    Инфраструктура
    • 06 октября, 2026
    • 14:51
    Худаяр Гасанли: Контейнерные мощности Бакинского порта планируют увеличить до 500 тысяч TEU

    Бакинский международный морской порт осуществляет масштабную программу модернизации и расширения инфраструктуры, нацеленную на повышение пропускной способности Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор).

    Как передает Report, об этом заявил советник генерального директора ООО "Бакинский морской порт" Худаяр Гасанли на Германо-азербайджанской конференции в Баку.

    "Программа развития портовой инфраструктуры предусматривает сооружение дополнительных железнодорожных линий, парковочных зон, а также переход к очередной фазе расширения, центральным компонентом которой выступит новый терминал для обработки контейнеров", - отметил Х. Гасанли.

    Как уточнил представитель порта, действующая мощность контейнерного терминала на данный момент составляет 150 тыс. TEU, при этом в обозримой перспективе запланировано ее наращивание до 260 тыс. TEU.

    По завершении второй очереди развития портового комплекса совокупный грузооборот должен выйти на уровень 25 млн тонн ежегодно, а контейнерные мощности - достичь отметки в 500 тыс. TEU.

    Х. Гасанли акцентировал внимание на том, что интенсивный рост контейнерных перевозок на направлении Китай-Центральная Азия-Европа обуславливает необходимость не только наращивания физической инфраструктуры, но и совершенствования операционной эффективности на всех участках транспортного коридора.

    По прогнозам, объем контейнерной перевалки через Бакинский порт по итогам текущего года превысит 120 тыс. TEU.

    Бакинский морской порт Средний коридор Германо-азербайджанская конференция по вопросам связности
    Bakı limanının konteyner gücünün 500 min TEU-ya qədər artırılması planlaşdırılır
    Khudayar Hasanli: Baku Port's container capacity to be increased to 500,000 TEUs
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    07:14

    Трамп заявил, что Путин не поверил в урегулирование конфликта между Азербайджаном и Арменией

    Другие страны
    06:42

    Трамп пообещал в ближайшее время урегулировать российско-украинский конфликт

    Другие страны
    06:18

    США направят помощь Панаме после разрушительного землетрясения

    Другие страны
    05:55

    В США более 170 тыс. потребителей остались без света из-за приближения урагана "Исаиас"

    Другие страны
    05:23

    Китай вывел на орбиту новую группу спутников связи SatNet

    Другие страны
    04:47

    В Турции с 1 ноября введут ограничения на использование соцсетей детьми

    В регионе
    04:19

    Трамп допустил нанесение массированных ударов по Ирану до выборов в США

    Другие страны
    03:51

    Главный тренер "Барселоны" назвал Ямаля будущим лучшим футболистом мира

    Другие страны
    03:25

    Трамп допустил встречу с Мелони на саммите G20 в Майами

    Другие страны
    Лента новостей