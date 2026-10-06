Худаяр Гасанли: Контейнерные мощности Бакинского порта планируют увеличить до 500 тысяч TEU

Бакинский международный морской порт осуществляет масштабную программу модернизации и расширения инфраструктуры, нацеленную на повышение пропускной способности Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор).

Как передает Report, об этом заявил советник генерального директора ООО "Бакинский морской порт" Худаяр Гасанли на Германо-азербайджанской конференции в Баку.

"Программа развития портовой инфраструктуры предусматривает сооружение дополнительных железнодорожных линий, парковочных зон, а также переход к очередной фазе расширения, центральным компонентом которой выступит новый терминал для обработки контейнеров", - отметил Х. Гасанли.

Как уточнил представитель порта, действующая мощность контейнерного терминала на данный момент составляет 150 тыс. TEU, при этом в обозримой перспективе запланировано ее наращивание до 260 тыс. TEU.

По завершении второй очереди развития портового комплекса совокупный грузооборот должен выйти на уровень 25 млн тонн ежегодно, а контейнерные мощности - достичь отметки в 500 тыс. TEU.

Х. Гасанли акцентировал внимание на том, что интенсивный рост контейнерных перевозок на направлении Китай-Центральная Азия-Европа обуславливает необходимость не только наращивания физической инфраструктуры, но и совершенствования операционной эффективности на всех участках транспортного коридора.

По прогнозам, объем контейнерной перевалки через Бакинский порт по итогам текущего года превысит 120 тыс. TEU.