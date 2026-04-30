Хамза Берруан: На WUF13 определят приоритеты развития городов на ближайшие 10 лет

Министерская встреча по новой программе развития городов на WUF13 определит приоритеты на следующие 10 лет.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель ООН-Хабитат Хамза Берруан (Hamza Berrouane) в ходе организованного посольством Азербайджана в Софии мероприятия в рамках Года градостроительства и архитектуры в Азербайджане, а также в связи с подготовкой к проведению в Баку 13-го Всемирного форума городов (World Urban Forum 13).

"В этом раз у нас будет три новых формата, первый министерская встреча по новой программе развития городов. Мы находимся на середине пути реализации программы и соберем министров со всего мира, чтобы оценить успехи и приоритеты на следующие 10 лет. Второй - Хаб практик WUF (WUF Practices Hub). Это пространство решений, где мы покажем реальные истории успеха и проекты, которые можно масштабировать в других странах. Третий - Академия WUF (WUF - совершенно новый набор образовательных программ", - заявил Х. Берруан.

По его словам, в рамках WUF13 пройдут 6 диалогов высокого уровня по следующим темам: Глобальный жилищный кризис: каков план?; Трансформация неформальных поселений и трущоб; Жилье в центре кризиса: восстановление и реконструкция (после катастроф или войн); Связь климата и жилья ("зеленое жилье" и районы). Социально-экономическая роль жилья (возможности для населения); " Новый курс" в финансировании жилья (модели доступного и социального жилья).

"Ожидается, что WUF13 соберет более 25 000 участников, что делает его идеальной площадкой для поиска партнеров", - добавил он.