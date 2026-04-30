İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Hamza Berruan: "WUF13-də şəhərlərin inkişafının gələcək 10 il üçün prioritetləri müəyyənləşdiriləcək"

    İnfrastruktur
    • 30 aprel, 2026
    • 12:35
    Hamza Berruan: WUF13-də şəhərlərin inkişafının gələcək 10 il üçün prioritetləri müəyyənləşdiriləcək

    Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun On Üçüncü sessiyası (WUF13) çərçivəsində şəhərlərin inkişafının yeni proqramı üzrə nazirlərin görüşü növbəti 10 ilin prioritetlərini müəyyən edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu BMT-nin Məskunlaşma Proqramının (UN-Habitat) nümayəndəsi Hamza Berruan (Hamza Berrouane) Azərbaycanda Şəhərsalma və Arxitektura İli çərçivəsində, eləcə də Bakıda WUF13-ün keçirilməsinə hazırlıqla əlaqədar Azərbaycanın Sofiyadakı (Bolqarıstan) səfirliyinin təşkil etdiyi tədbirdə bildirib.

    "Bu dəfə bizim üç yeni formatımız olacaq. Birincisi, şəhərlərin inkişafının yeni proqramı üzrə nazirlərin görüşüdür. Biz proqramın icrası yolundayıq və növbəti 10 il üçün uğurları və prioritetləri qiymətləndirmək məqsədilə dünyanın hər yerindən nazirləri bir araya gətirəcəyik. İkincisi, WUF Təcrübələr Habıdır ("WUF Practices Hub"). Bu, digər ölkələrdə miqyaslandırıla biləcək real uğur hekayələrini və layihələri nümayiş etdirəcəyimiz həllər məkanıdır. Üçüncüsü isə WUF Akademiyasıdır (WUF - tamamilə yeni təhsil proqramları toplusu)", - H. Berruan bildirib.

    Onun sözlərinə görə, WUF13 çərçivəsində bu mövzular üzrə 6 yüksək səviyyəli dialoq keçiriləcək: "Qlobal mənzil böhranı: plan nədir?"; "Qeyri-rəsmi yaşayış məntəqələrinin və gecəqonduların transformasiyası"; "Mənzil böhranın mərkəzində: bərpa və yenidənqurma (fəlakətlər və ya müharibələrdən sonra)"; "İqlim və mənzil əlaqəsi ("yaşıl mənzil" və rayonlar)". Mənzilin sosial-iqtisadi rolu (əhali üçün imkanlar); "Mənzil maliyyələşdirməsində "Yeni kurs" (əlçatan və sosial mənzil modelləri)".

    H.Berruan əlavə edib ki, WUF13-ün 25 000-dən çox iştirakçını bir araya gətirəcəyi gözlənilir: "Bu da onu tərəfdaşların axtarışı üçün ideal platformaya çevirir".

    Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Hamza Berruan BMT-nin Məskunlaşma Proqramı
    Хамза Берруан: На WUF13 определят приоритеты развития городов на ближайшие 10 лет
    Hamza Berrouane: WUF13 to set urban priorities for next decade

    Son xəbərlər

    01:39

    "CNN": İran ABŞ-nin Yaxın Şərqdəki bəzi hərbi obyektlərini sıradan çıxarıb

    Region
    01:18

    Makron III Çarlzın fransız dili ilə bağlı zarafatına cavab verib

    Digər ölkələr
    00:55

    Balakəndə ağır yol-nəqliyyat hadisəsi ölümlə nəticələnib

    Hadisə
    00:20

    Tramp İranla bağlı seçimlərini açıqlayıb: Əbədi yox etmək və ya razılaşmaq

    Digər ölkələr
    00:09

    Zahid Oruc: Avroparlamentdə Nürnberqdə mühakimə olunanlara da bəraət tələb edərdilər

    Daxili siyasət
    23:50

    Çin BMT-nin Livandakı missiyasının dayandırılmasına qarşıdır

    Digər ölkələr
    23:34

    Ağ Ev Konqresə İranla müharibənin bitdiyini bəyan edib

    Region
    23:31

    SEPAH: Xamenei Fars körfəzinin idarə olunması qaydasını müəyyən edəcək

    Region
    23:14

    TƏBİB Ağdamda yol qəzasında xəsarət alanların son vəziyyətini açıqlayıb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti