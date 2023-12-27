Хачынчайское водохранилище обеспечит водой 7 тыс. гектаров земли

После Отечественной войны комиссия ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" осмотрела Хачынчайское водохранилище и составила дефектный акт.

После Отечественной войны комиссия ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" осмотрела Хачынчайское водохранилище и составила дефектный акт.

Как сообщает корреспондент Report из Агдама, об этом сказал начальник Агдамского управления механического орошения Хафиз Азимзаде.

Начальник управления отметил, что это водохранилище в течение 29 лет незаконно эксплуатировалось армянами, часть оборудования пришла в негодность.

По его словам, Хачынчайское водохранилище, расположенное на территории Агдамского района, было сдано в эксплуатацию в 1964 году в целях орошения посевных площадей на территории 7 000 гектаров.

Отметим, что Хачынчайское водохранилище было введено в эксплуатацию 24 декабря текущего года после проведения ремонтно-восстановительных работ.