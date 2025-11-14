Грузоперевозки в Азербайджане за 10 месяцев выросли на 2,3%
Инфраструктура
- 14 ноября, 2025
- 16:47
Объем грузоперевозок всеми видами транспорта в Азербайджане в январе-октябре текущего года составили 198,3 млн тонн грузов, что на 4,5 млн тонн или на 2,3% выше показателя аналогичного периода прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомитет по статистике.
За 10 месяцев грузоперевозки, осуществленные частном сектором, выросли на 3,7%. Доля негосударственного сектора в общем объеме грузоперевозок составила 79,9%.
В отчетном периоде транспортные компании обслужили 1 млрд 785 млн 22,6 тыс. пассажиров, что на 89 млн 762,7 тыс. пассажиров или на 5,3% больше, чем за тот же период прошлого года.
