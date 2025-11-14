Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Грузоперевозки в Азербайджане за 10 месяцев выросли на 2,3%

    Инфраструктура
    • 14 ноября, 2025
    • 16:47
    Грузоперевозки в Азербайджане за 10 месяцев выросли на 2,3%

    Объем грузоперевозок всеми видами транспорта в Азербайджане в январе-октябре текущего года составили 198,3 млн тонн грузов, что на 4,5 млн тонн или на 2,3% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомитет по статистике.

    За 10 месяцев грузоперевозки, осуществленные частном сектором, выросли на 3,7%. Доля негосударственного сектора в общем объеме грузоперевозок составила 79,9%.

    В отчетном периоде транспортные компании обслужили 1 млрд 785 млн 22,6 тыс. пассажиров, что на 89 млн 762,7 тыс. пассажиров или на 5,3% больше, чем за тот же период прошлого года.

    Госкомстат грузоперевозки динамика
    Azərbaycanda yük daşımaları 2 %-dən çox artıb
    Azerbaijan's transport sector carries 198.3M tons of cargo in January–October

    Последние новости

    17:20
    Фото

    Азербайджан и АБР обсудили новую Стратегию партнерства до 2030 года

    Финансы
    17:20

    Мбаппе выбыл из состава сборной перед матчем в Баку

    Футбол
    17:12

    В Азербайджане сократились инвестиции в сектор информации и связи

    ИКТ
    17:06

    Азербайджан и МАГАТЭ обсудили планы в сфере чистой энергетики

    Энергетика
    17:05

    "Узбекнефтегаз" и "КазМунайГаз" договорились развивать глубокую переработку углеводородов

    В регионе
    17:03

    В Азербайджане за 10 месяцев железнодорожным транспортом перевезено 14 млн тонн груза

    Инфраструктура
    17:01

    Масато Канда: АБР готов инвестировать в Азербайджан до $2,5 млрд до 2029 года

    Финансы
    16:56

    В Азербайджане за 9 месяцев создано около 78 тыс. рабочих мест

    Социальная защита
    16:47

    Грузоперевозки в Азербайджане за 10 месяцев выросли на 2,3%

    Инфраструктура
    Лента новостей