Грузоперевозки судами ASCO увеличились на 10%

В январе-сентябре 2025 года грузоперевозки, осуществленные судами Азербайджанского Каспийского морского пароходства (ASCO), выросли примерно на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 6,4 млн тонн до 7 млн тонн.

Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, за девять месяцев текущего года танкерный флот ASCO перевез 3 млн 349 тыс. 441 тонну грузов, что на 10,6% больше по сравнению с 3 млн 28 тыс. 549 тоннами, перевезенными за тот же период 2024 года.

Перевозки универсальными сухогрузными судами увеличились на 70%. В течение девяти месяцев 2025 года суда этого типа перевезли 1 млн 19 тыс. 65 тонн грузов, тогда как в аналогичном периоде прошлого года этот показатель составил 601 тыс. 451 тонну.

В отчетный период паромы и суда типа RoPax перевезли 28 тыс. 330 единиц автотехники и грузовых автомобилей, а также 28 тыс. 76 вагонов. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество как автотехники и грузовиков, так и вагонов сократилось примерно на 4%.