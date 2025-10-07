Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Грузоперевозки судами ASCO увеличились на 10%

    Инфраструктура
    • 07 октября, 2025
    • 10:51
    Грузоперевозки судами ASCO увеличились на 10%

    В январе-сентябре 2025 года грузоперевозки, осуществленные судами Азербайджанского Каспийского морского пароходства (ASCO), выросли примерно на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 6,4 млн тонн до 7 млн тонн.

    Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, за девять месяцев текущего года танкерный флот ASCO перевез 3 млн 349 тыс. 441 тонну грузов, что на 10,6% больше по сравнению с 3 млн 28 тыс. 549 тоннами, перевезенными за тот же период 2024 года.

    Перевозки универсальными сухогрузными судами увеличились на 70%. В течение девяти месяцев 2025 года суда этого типа перевезли 1 млн 19 тыс. 65 тонн грузов, тогда как в аналогичном периоде прошлого года этот показатель составил 601 тыс. 451 тонну.

    В отчетный период паромы и суда типа RoPax перевезли 28 тыс. 330 единиц автотехники и грузовых автомобилей, а также 28 тыс. 76 вагонов. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество как автотехники и грузовиков, так и вагонов сократилось примерно на 4%.

