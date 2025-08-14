Грузоперевозки по транспортным коридорам Азербайджана сократились на 1,4%

16:31

Грузоперевозки по транспортным коридорам Азербайджана в первом полугодии текущего года составили 16,18 млн тонн.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 1,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-июне железнодорожным транспортом перевезено 7 млн 120,1 тыс. тонн грузов, морским – 3 млн 752,2 тыс. тонн, а автомобильным – 5 млн 307,7 тыс. тонн.

За отчетный период объем грузоперевозок по транспортному коридору "Восток – Запад" составил 8 млн 300,8 тыс. тонн (+ 1,6%), в том числе по транспортному коридору "Европа – Кавказ – Азия" – 4 млн 88,9 тыс. тонн (-3,6%), "Север – Юг" – 4 млн 690,5 тыс. тонн (-2,4%), "Север – Запад" – 2 млн 930,4 тыс. тонн (-9,8%) и по "Юг – Запад" – 258,2 тыс. тонн (+42,6%).

За 6 месяцев 45,8% грузов, перевезенных железнодорожным транспортом, 42,3% грузов, перевезенных автомобильным транспортом, и 95,1% грузов, перевезенных морским транспортом, пришлось на транзитные.