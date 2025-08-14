О нас

Грузоперевозки по транспортным коридорам Азербайджана сократились на 1,4%

Грузоперевозки по транспортным коридорам Азербайджана сократились на 1,4% 16:31
Инфраструктура
14 августа 2025 г. 16:55
Грузоперевозки по транспортным коридорам Азербайджана сократились на 1,4%

Грузоперевозки по транспортным коридорам Азербайджана в первом полугодии текущего года составили 16,18 млн тонн.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 1,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-июне железнодорожным транспортом перевезено 7 млн 120,1 тыс. тонн грузов, морским – 3 млн 752,2 тыс. тонн, а автомобильным – 5 млн 307,7 тыс. тонн.

За отчетный период объем грузоперевозок по транспортному коридору "Восток – Запад" составил 8 млн 300,8 тыс. тонн (+ 1,6%), в том числе по транспортному коридору "Европа – Кавказ – Азия" – 4 млн 88,9 тыс. тонн (-3,6%), "Север – Юг" – 4 млн 690,5 тыс. тонн (-2,4%), "Север – Запад" – 2 млн 930,4 тыс. тонн (-9,8%) и по "Юг – Запад" – 258,2 тыс. тонн (+42,6%).

За 6 месяцев 45,8% грузов, перевезенных железнодорожным транспортом, 42,3% грузов, перевезенных автомобильным транспортом, и 95,1% грузов, перевезенных морским транспортом, пришлось на транзитные.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Cargo traffic through Azerbaijan’s transport corridors falls 1.4%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın nəqliyyat dəhlizlərində yük daşınması 1 %-dən çox azalıb

Экслюзивные новости

ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
6 августа 2025 г. 18:06
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
6 августа 2025 г. 17:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi