Грузоперевозки по азербайджанскому сегменту TRACECA снизились на 14%

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем грузоперевозок снизился на 13,7%, грузооборот - на 8%

В январе-июне этого года по международному транспортному коридору Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) через Азербайджан было перевезено 21 млн 687,1 тыс. тонн грузов, грузооборот составил 4 млрд 877,8 млн т/км.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем грузоперевозок снизился на 13,7%, грузооборот - на 8%.

Согласно статданным, 12 млн 590,7 тыс. тонн (58,1%) всех грузоперевозок было осуществлено автомобильным, 6 млн 515,1 тыс. тонн (30%) - железнодорожным, 2 млн 581,3 тыс. тонн (11,9%) - морским транспортом.

В общем объеме грузоперевозок по транспортному коридору 20% или 4 млн 332 тыс. тонн пришлось на транзитные грузы.