Грузоперевозки на азербайджанском участке TRACECA выросли на 30%

За январь-ноябрь прошлого года объем перевезенных грузов на азербайджанском участке транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) составил 46 млн 968,5 тыс. тонн, а грузооборот - 11 млрд 590,9 млн тонн/км.

За январь-ноябрь прошлого года объем перевезенных грузов на азербайджанском участке транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) составил 46 млн 968,5 тыс. тонн, а грузооборот - 11 млрд 590,9 млн тонн/км.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Госкомстат.

Сообщается, что это на 29,03% и 33,6% больше, чем за тот же период 2021 года.

За 11 месяцев автомобильным транспортом перевезено 25 млн 451,5 тыс. тонн или 54,2% грузов, железнодорожным транспортом - 15 млн 388,9 тыс. тонн или 32,8%, морским транспортом - 6 млн. 128,1 тыс. тонн или 13%.

На транзитные грузы пришлось 26,8% грузов, перевозимых по коридору, или 12 млн 583,8 тыс. тонн.