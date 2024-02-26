Грузоперевозки между Азербайджаном и Ираном выросли на 28%

За 11 месяцев (с 21 марта 2023 года по 21 февраля 2024 года) объем грузоперевозок между Ираном и Азербайджаном составил 645 тыс. тонн.

За 11 месяцев (с 21 марта 2023 года по 21 февраля 2024 года) объем грузоперевозок между Ираном и Азербайджаном составил 645 тыс. тонн.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сказал генеральный директор Управления Северных железных дорог Ирана Гуламхусейн Валади.

По его словам, это примерно на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Гендиректор отметил, что за 11 месяцев около 58% грузоперевозок (373 тыс. тонн грузов) было осуществлено железнодорожным транспортом.

"За отчетный период из Азербайджана в Иран по железной дороге (Астара) было перевезено более 206 тыс. тонн грузов, что означает рост на 58%. Из Ирана в Азербайджан было перевезено более 167 тыс. тонн грузов, в основном цитрусовых и других фруктов, продуктов питания, цемента, продукции химической промышленности и кафеля", - сказал Валади.