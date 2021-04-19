Грузооборот Бакинского порта вырос на 17%

Объем грузоперевалок транзитных грузов составил 93% от общего объема грузоперевалок, что на 22% больше в сравнении с прошлым годом

Грузооборот Бакинского порта, расположенного в поселке Алят Гарадагского района, в I квартале текущего года превысил 1,4 млн тонн.

Об этом Report сообщили в ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт".

По данным, это на 16,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объем грузоперевалок транзитных грузов составил 93% от общего объема грузоперевалок, что на 22% больше в сравнении с прошлым годом.

Количество переваленных крупнотоннажных транспортных средств (TIR) и контейнеров в первом квартале 2021 году составило 9 165. Из них 6 605 единиц (72%) следовало по маршруту Баку-Туркменбаши-Баку, 2 560 (28%) - Баку-Курык-Баку. За отчетный период зафиксирован рост перевалки контейнеров на 30% - до 9 261 контейнер в эквиваленте TEU. Объем перевалки сухих грузов увеличился на 51,5% и составил 290 883 тыс. тонн.

Объем перевалки нефти и нефтепродуктов на нефтяном терминале в Дюбенди 437 310 тонн.

На паромном терминале Бакинского порта перевалка вагонов составила 6 611 единиц. Из них 4 897 вагонов отправлено по маршруту Баку-Туркменбаши-Баку (74%), а 1 714 вагонов - Баку-Курык/Актау-Баку (26%).