Грузия за 4 года планирует направить почти $342 млн на ж/д инфраструктуру Среднего коридора

Грузия планирует направить 890 млн лари ($341 млн 917 тыс. долларов) на развитие железнодорожной инфраструктуры в рамках Среднего коридора в течение четырех лет - с 2027 по 2030 год.

Как сообщает грузинское бюро Report, цифры приводятся в проекте государственного бюджета на 2027 год, подготовленном Министерством финансов страны.

Согласно документу, в 2027 и 2028 годах на проект планируется выделить по 250 млн лари, в 2029 году - 160 млн лари, в 2030 году - 230 млн лари.

Проект будет реализовывать Министерство экономики и устойчивого развития Грузии. Его цель - повысить эффективность железнодорожной сети страны в рамках Среднего коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута - ТМТМ), укрепить ее устойчивость к изменениям климата и финансовую устойчивость.

Также для "Грузинской железной дороги" планируется приобрести 45 новых магистральных грузовых электровозов постоянного тока и 10 современных пассажирских электропоездов (EMU). Также предусмотрено строительство новой электрической подстанции.