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    Грузия за 4 года планирует направить почти $342 млн на ж/д инфраструктуру Среднего коридора

    Инфраструктура
    • 02 октября, 2026
    • 13:16
    Грузия за 4 года планирует направить почти $342 млн на ж/д инфраструктуру Среднего коридора

    Грузия планирует направить 890 млн лари ($341 млн 917 тыс. долларов) на развитие железнодорожной инфраструктуры в рамках Среднего коридора в течение четырех лет - с 2027 по 2030 год.

    Как сообщает грузинское бюро Report, цифры приводятся в проекте государственного бюджета на 2027 год, подготовленном Министерством финансов страны.

    Согласно документу, в 2027 и 2028 годах на проект планируется выделить по 250 млн лари, в 2029 году - 160 млн лари, в 2030 году - 230 млн лари.

    Проект будет реализовывать Министерство экономики и устойчивого развития Грузии. Его цель - повысить эффективность железнодорожной сети страны в рамках Среднего коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута - ТМТМ), укрепить ее устойчивость к изменениям климата и финансовую устойчивость.

    Также для "Грузинской железной дороги" планируется приобрести 45 новых магистральных грузовых электровозов постоянного тока и 10 современных пассажирских электропоездов (EMU). Также предусмотрено строительство новой электрической подстанции.

    Средний коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) Грузия
    Gürcüstan Orta Dəhlizə 2031-ci ilədək 342 milyon dollara yaxın vəsait xərcləyəcək
    Georgia plans $342 million investment in Middle Corridor rail infrastructure
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