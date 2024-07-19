Грузия поддержала намерение Китая присоединиться к СП по развитию Среднего коридора

Грузия поддержала намерение Китая присоединиться к совместному предприятию Middle Corridor Multimodal Ltd по развитию Среднего коридора.

Грузия поддержала намерение Китая присоединиться к совместному предприятию Middle Corridor Multimodal Ltd по развитию Среднего коридора.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил генеральный директор АО "Грузинская железная дорога" Давид Перадзе во время приема делегации Государственной корпорации "Китайские железные дороги".

Целью участия в СП является эффективная координация контейнерных перевозок из Китая по Среднему коридору, прозрачность тарифов и создание стабильной системы.

Отметим, что 15 июля данный вопрос обсуждался между председателем ”Азербайджанских железных дорог“ Ровшаном Рустамовым и делегацией Государственной корпорации ”Китайские железные дороги" во главе с заместителем генерального директора Сун Сюдэ.