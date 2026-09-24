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    Грузия планирует привлечь $7 млрд на развитие транспортной инфраструктуры до 2032г

    Инфраструктура
    • 24 сентября, 2026
    • 10:44
    Грузия планирует привлечь $7 млрд на развитие транспортной инфраструктуры до 2032г

    Грузия планирует мобилизовать около $7 млрд на развитие транспортной инфраструктуры до 2032 года.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила заместитель министра экономики и устойчивого развития страны Тамар Иоселиани на Глобальном форуме по устойчивому транспорту в Китае.

    По ее словам, средства направят на развитие железнодорожного, морского, авиационного и автомобильного транспорта, в том числе на проекты морского порта Анаклия и нового международного аэропорта в Вазиани.

    Она подчеркнула, что Грузия уделяет особое внимание безопасности, эффективности и надежности транспортных связей, проходящих через ее территорию. Этот подход отражен в 10-летнем плане развития транспорта, разработанном в соответствии с Целями устойчивого развития ООН.

    Тамар Иоселиани Грузия
    Gürcüstan 2032-ci ilədək nəqliyyat infrastrukturuna 7 milyard dollar yatıracaq
    Georgia plans to mobilize around $7B for transport infrastructure development
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