Грузия планирует привлечь $7 млрд на развитие транспортной инфраструктуры до 2032г

Грузия планирует мобилизовать около $7 млрд на развитие транспортной инфраструктуры до 2032 года.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила заместитель министра экономики и устойчивого развития страны Тамар Иоселиани на Глобальном форуме по устойчивому транспорту в Китае.

По ее словам, средства направят на развитие железнодорожного, морского, авиационного и автомобильного транспорта, в том числе на проекты морского порта Анаклия и нового международного аэропорта в Вазиани.

Она подчеркнула, что Грузия уделяет особое внимание безопасности, эффективности и надежности транспортных связей, проходящих через ее территорию. Этот подход отражен в 10-летнем плане развития транспорта, разработанном в соответствии с Целями устойчивого развития ООН.