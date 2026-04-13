    Госструктуры провели совместный мониторинг на Каспии

    • 13 апреля, 2026
    • 17:18
    Госструктуры провели совместный мониторинг на Каспии

    В акватории Каспийского моря у побережья Азербайджана проведен мониторинг состояния воды с отбором проб на различных глубинах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственную службу по контролю за использованием и охраной вод, мероприятия прошли при совместном участии сотрудников ведомства и Управления полиции на водном транспорте МВД.

    С помощью современного оборудования были взяты пробы воды с разных глубин, проверены первичные показатели качества. Также проведен визуальный осмотр предприятий и организаций, расположенных в прибрежной зоне. Пробы воды направлены в Центральную лабораторию для определения содержания загрязняющих веществ.

    По результатам анализов будет оценено физико-химическое состояние воды, уровень загрязнения и экологическая ситуация. В случае выявления нарушений виновные лица будут привлечены к ответственности.

    Каспийское море экологический мониторинг МВД Азербайджана
    Dövlət qurumları Xəzərdə birgə monitorinq keçirib

    Фото

