Госструктуры провели совместный мониторинг на Каспии

В акватории Каспийского моря у побережья Азербайджана проведен мониторинг состояния воды с отбором проб на различных глубинах.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную службу по контролю за использованием и охраной вод, мероприятия прошли при совместном участии сотрудников ведомства и Управления полиции на водном транспорте МВД.

С помощью современного оборудования были взяты пробы воды с разных глубин, проверены первичные показатели качества. Также проведен визуальный осмотр предприятий и организаций, расположенных в прибрежной зоне. Пробы воды направлены в Центральную лабораторию для определения содержания загрязняющих веществ.

По результатам анализов будет оценено физико-химическое состояние воды, уровень загрязнения и экологическая ситуация. В случае выявления нарушений виновные лица будут привлечены к ответственности.