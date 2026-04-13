    Dövlət qurumları Xəzərdə birgə monitorinq keçirib

    İnfrastruktur
    • 13 aprel, 2026
    • 16:43
    Dövlət qurumları Xəzərdə birgə monitorinq keçirib

    Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi yanında Suların İstifadəsinə və Mühafizəsinə Dövlət Nəzarəti Xidməti ilə Daxili İşlər Nazirliyi yanında Su Nəqliyyatında Polis İdarəsinin əməkdaşlarının birgə iştirakı ilə Xəzər dənizinin sahildən təxminən 3 km məsafədə yerləşən akvatoriyasında monitorinq tədbirləri həyata keçirilib.

    "Report" bu barədə Dövlət Xidmətinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, monitorinq çərçivəsində müasir cihaz və avadanlıqlar vasitəsilə müxtəlif dərinliklərdən su nümunələri götürülüb, suyun ilkin keyfiyyət göstəricliləri yerində yoxlanılıb.

    Bundan əlavə, Xəzər dənizinə sahil zolağında yerləşən müəssisə və təşkilatlar zərərli təsirlərin qiymətləndirilməsi məqsədilə həmin ərazilərə vizual baxış keçirib. Həmçinin, dənizdən su nümunələri götürülərək tərkibində çirkləndirici maddələrin miqdarının müəyyən edilməsi üçün Mərkəzi Laboratoriyaya təqdim edilib.

    Analizlərin nəticələrinə və təhlillərə əsasən suyun fiziki-kimyəvi göstəriciləri, çirklənmə səviyyəsi və ekoloji vəziyyəti qiymətləndiriləcək və nöqsanlar aşkar ediləcəyi təqdirdə təqsirkar şəxslər barəsində qanunamüvafiq tədbirlər görüləcək.

    Dövlət qurumları Xəzərdə birgə monitorinq keçirib
    Dövlət qurumları Xəzərdə birgə monitorinq keçirib
    Dövlət qurumları Xəzərdə birgə monitorinq keçirib
    Dövlət qurumları Xəzərdə birgə monitorinq keçirib
    Dövlət qurumları Xəzərdə birgə monitorinq keçirib
    Dövlət qurumları Xəzərdə birgə monitorinq keçirib
    Dövlət qurumları Xəzərdə birgə monitorinq keçirib
    Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi (ADSEA) Suların İstifadəsinə və Mühafizəsinə Dövlət Nəzarəti Xidməti
    Foto
    Госструктуры провели совместный мониторинг на Каспии

    Son xəbərlər

    17:35

    AMB: Sığorta sektorunun debitor borcu onun dayanıqlılığına təhdid yaratmır

    Maliyyə
    17:34

    Azərbaycan güləşçiləri Antalyada "Zəfər Kuboku"nun ilk günündə dörd medal əldə ediblər

    Fərdi
    17:32

    "Azerconnect Group"un baş direktoru Emil Məsimov "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibi ilə görüşüb

    İKT
    17:29

    Fevralda BTC ilə neft ixracı 1 % azalıb

    Energetika
    17:29

    İmişlidə avtoqəzada xəsarət alanların müalicəsi xəstəxanada davam etdirilir - YENİLƏNİB

    Hadisə
    17:28
    Foto

    Bakıda məktəblərdən birində QR kod əsaslı davamiyyət sistemi tətbiq edilib

    Elm və təhsil
    17:26

    Xalq artisti Maqsud Məmmədov vəfat edib

    İncəsənət
    17:25

    "Roma"da ciddi kadr islahatları aparılacaq

    Futbol
    17:25
    Foto

    Anar Əliyev BP-nin regional prezidenti ilə yeni birgə layihələri müzakirə edib

    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti