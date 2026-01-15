Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Госагентство: Снегоуборочная техника задействована на горных дорогах

    Инфраструктура
    • 15 января, 2026
    • 11:33
    Госагентство: Снегоуборочная техника задействована на горных дорогах

    Службы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) в условиях нестабильной погоды работают в усиленном режиме, оперативно обеспечивая очистку дорог от снега и проведение противогололедных мероприятий по всей стране.

    Как сообщили Report в ГААДА, на республиканских и местных трассах, проходящих через горные и предгорные районы, в ночные и утренние часы проводились плановые работы по очистке проезжей части и предотвращению образования гололеда.

    В районы с интенсивными осадками и обледенением была направлена специализированная техника - снегоуборочные машины и оборудование для обработки дорог песчано-соляной смесью, а также привлечены дополнительные силы. Принятые меры позволили обеспечить безопасное и бесперебойное движение транспорта.

    Ведомство призывает водителей учитывать погодные условия, использовать зимние шины, соблюдать скоростной режим и проявлять повышенную осторожность на участках со сложным рельефом.

    ГААДА очистка дорог Азербайджана ситуация на дорогах Губа-Шахдаг
    Видео
    AAYDA: Gecə və səhər yollar qardan və buzdan təmizlənib

    Последние новости

    12:15

    Губернатор Ризе: Азербайджан оказывает важную поддержку Черноморскому форуму

    В регионе
    12:04

    Пашинян заявил о готовности Армении обеспечить беспрепятственное сообщение Азербайджана с Нахчываном

    В регионе
    12:04

    МВД: Сотрудники полиции за минувшие сутки изъяли 14 автоматов

    Происшествия
    11:47

    Польша с апреля перестанет признавать 5-летние загранпаспорта РФ

    Другие страны
    11:46

    В Баку в 2025 году использование метро предотвратило выброс 430 тыс. тонн CO₂

    Инфраструктура
    11:41

    Генсек IRU назвал TIR ключом к ускорению транзита по Среднему коридору

    Инфраструктура
    11:40

    МИД РФ заявил протест временной поверенной Великобритании - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    11:34

    AYNA: Автобусный парк для междугородних перевозок из Баку обновлен на 40%

    Инфраструктура
    11:33
    Видео

    Госагентство: Снегоуборочная техника задействована на горных дорогах

    Инфраструктура
    Лента новостей