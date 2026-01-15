Госагентство: Снегоуборочная техника задействована на горных дорогах

Службы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) в условиях нестабильной погоды работают в усиленном режиме, оперативно обеспечивая очистку дорог от снега и проведение противогололедных мероприятий по всей стране.

Как сообщили Report в ГААДА, на республиканских и местных трассах, проходящих через горные и предгорные районы, в ночные и утренние часы проводились плановые работы по очистке проезжей части и предотвращению образования гололеда.

В районы с интенсивными осадками и обледенением была направлена специализированная техника - снегоуборочные машины и оборудование для обработки дорог песчано-соляной смесью, а также привлечены дополнительные силы. Принятые меры позволили обеспечить безопасное и бесперебойное движение транспорта.

Ведомство призывает водителей учитывать погодные условия, использовать зимние шины, соблюдать скоростной режим и проявлять повышенную осторожность на участках со сложным рельефом.