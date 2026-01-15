İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    AAYDA: Gecə və səhər yollar qardan və buzdan təmizlənib

    İnfrastruktur
    • 15 yanvar, 2026
    • 10:57
    AAYDA: Gecə və səhər yollar qardan və buzdan təmizlənib

    Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi (AAYDA) ölkə ərazisində müşahidə olunan qarlı və şaxtalı hava şəraiti ilə əlaqədar avtomobil yollarında hərəkətin təhlükəsiz və fasiləsiz təmin olunması istiqamətində zəruri tədbirlər həyata keçirib.

    Bu barədə "Report"un Yuxarı Şirvan bürosuna agentlikdən məlumat verilib.

    Dağlıq və dağətəyi ərazilərdən keçən respublika və yerli əhəmiyyətli avtomobil yollarında yolun hərəkət hissəsindən qarın təmizlənməsi və buzlaşmaya qarşı qabaqlayıcı tədbirlər fasiləsiz şəkildə gecə boyu və səhər saatlarında həyata keçirilib.

    Qarın intensiv yağdığı, eləcə də buzlaşmanın yarandığı ərazilərə xüsusi texnikalar - qar təmizləyən maşınlar, duz-qum səpən avadanlıqlar, eləcə də kifayət qədər canlı qüvvə cəlb olunub. Görülən tədbirlər nəticəsində nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsiz və fasiləsiz hərəkəti təmin edilib.

    Hazırda AAYDA-nın yol istismar idarələri gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərməyə davam edir. Yol şəraitindən asılı olaraq qar təmizləmə və buzlaşmaya qarşı tədbirlər operativ şəkildə davam etdirilir.

    Qurum sürücülərə hava şəraitini nəzərə almağı, qış mövsümünə uyğun təkərlərdən istifadə etməyi, sürət həddinə riayət etməyi, çətin relyefli ərazilərdə hərəkətdə olarkən diqqətli olmalarını tövsiyə edir.

    Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi Qarlı Hava Bakı-Quba yolu Hava proqnozu
    Video
    Госагентство: Снегоуборочная техника задействована на горных дорогах

    Son xəbərlər

    11:34

    Rusiya FTX Britaniyanın Moskvadakı səfirliyində casus aşkarlayıb

    Digər ölkələr
    11:34

    Bakı metrosundan istifadə ötən il 430 min ton CO₂ emissiyasının qarşısını alıb

    İnfrastruktur
    11:33

    KİV: Tramp İranla bağlı sürətli və qətiyyətli addımların atılmasını tələb edib

    Digər ölkələr
    11:19

    Rize valisi: Qara dəniz bölgəsinin Davosa çevirmək istəyimizdə azərbaycanlı dostlarımızın da dəstəyi var

    Region
    11:13

    AYNA: Bakıdan şəhərlərarası daşımalar üzrə avtobus parkının 40 %-i yenilənib

    İnfrastruktur
    10:57
    Video

    AAYDA: Gecə və səhər yollar qardan və buzdan təmizlənib

    İnfrastruktur
    10:57

    "Qəbələ" və "Neftçi"nin sabiq baş məşqçisi Ukrayna klubuna qayıdıb

    Futbol
    10:54

    Beynəlxalq Valyuta Fondunun rəhbəri Ukraynaya gedib

    Digər ölkələr
    10:51

    "Roma" fransalı hücumçunu heyətinə qatıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti