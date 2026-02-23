Marko Rubio İsrailə səfərini təxirə salıb
Digər ölkələr
- 23 fevral, 2026
- 18:59
ABŞ dövlət katibi Marko Rubio İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu ilə İrana qarşı mümkün zərbələrin müzakirəsinin planlaşdırıldığı Təl-Əviv səfərini təxirə salıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AFP mənbəyə istinadən məlumat yayıb.
"Dövlət katibi Rubio hələ də İsrailə səfər etməyi planlaşdırır, lakin cədvəldə mümkün düzəlişlər olacaq", - o deyib.
Daha əvvəl ABŞ dövlət katibinin İsrailin Baş naziri ilə şənbə günü görüşəcəyi gözlənilirdi. Lakin İsrail KİV-in məlumatına görə, onun ölkəyə səfəri martın 2-nə planlaşdırılıb.
