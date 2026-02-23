Marko Rubio İsrailə səfərini təxirə salıb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    ABŞ dövlət katibi Marko Rubio İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu ilə İrana qarşı mümkün zərbələrin müzakirəsinin planlaşdırıldığı Təl-Əviv səfərini təxirə salıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AFP mənbəyə istinadən məlumat yayıb.

    "Dövlət katibi Rubio hələ də İsrailə səfər etməyi planlaşdırır, lakin cədvəldə mümkün düzəlişlər olacaq", - o deyib.

    Daha əvvəl ABŞ dövlət katibinin İsrailin Baş naziri ilə şənbə günü görüşəcəyi gözlənilirdi. Lakin İsrail KİV-in məlumatına görə, onun ölkəyə səfəri martın 2-nə planlaşdırılıb.

