Рубио отложил запланированный визит в Израиль
Другие страны
- 23 февраля, 2026
- 18:49
Госсекретарь США Марко Рубио может перенести поездку в Израиль, в рамках которой планируется обсуждение с премьер-министром Биньямином Нетаньяху возможных ударов по Ирану.
Как передает Report, об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.
"Госсекретарь Рубио по-прежнему планирует поездку в Израиль, но расписание остается предметом возможных корректировок", - отметил он.
Ранее ожидалось, что госсекретарь США встретится с премьером Израиля в субботу. Однако, по сообщениям израильских СМИ, его прибытие в страну ожидается 2 марта.
