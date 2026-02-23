Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Рубио отложил запланированный визит в Израиль

    Другие страны
    • 23 февраля, 2026
    • 18:49
    Рубио отложил запланированный визит в Израиль

    Госсекретарь США Марко Рубио может перенести поездку в Израиль, в рамках которой планируется обсуждение с премьер-министром Биньямином Нетаньяху возможных ударов по Ирану.

    Как передает Report, об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.

    "Госсекретарь Рубио по-прежнему планирует поездку в Израиль, но расписание остается предметом возможных корректировок", - отметил он.

    Ранее ожидалось, что госсекретарь США встретится с премьером Израиля в субботу. Однако, по сообщениям израильских СМИ, его прибытие в страну ожидается 2 марта.

