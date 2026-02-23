İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Mançesterdə Azərbaycan vətəndaşları üçün səyyar konsulluq xidmətləri keçirilib

    Mançester şəhərində səyyar konsulluq xidmətləri keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə məlumat Azərbaycanın Böyük Britaniyadakı səfirliyinin "X" hesabında yayılıb.

    Bildirilib ki, fevralın 21-də İngiltərənin bu bölgəsində yaşayan Azərbaycan vətəndaşları müxtəlif konsulluq xidmətlərindən yararlanmaq və suallarını ünvanlamaq imkanı əldə ediblər.

    В Манчестере гражданам Азербайджана оказаны выездные консульские услуги
    Mobile consular services for Azerbaijani citizens held in Manchester

