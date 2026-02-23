Mançesterdə Azərbaycan vətəndaşları üçün səyyar konsulluq xidmətləri keçirilib
Xarici siyasət
- 23 fevral, 2026
- 19:05
Mançester şəhərində səyyar konsulluq xidmətləri keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə məlumat Azərbaycanın Böyük Britaniyadakı səfirliyinin "X" hesabında yayılıb.
Bildirilib ki, fevralın 21-də İngiltərənin bu bölgəsində yaşayan Azərbaycan vətəndaşları müxtəlif konsulluq xidmətlərindən yararlanmaq və suallarını ünvanlamaq imkanı əldə ediblər.
Mobile consular services were held in Manchester on 21 February 2025. Azerbaijani citizens residing in this part of England had an opportunity to receive various consular services and to have their questions addressed by consular officers.— Embassy of Azerbaijan - London (@AzerbaijaninUK) February 23, 2026
