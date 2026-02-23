Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Внешняя политика
    • 23 февраля, 2026
    • 19:15
    В Манчестере гражданам Азербайджана оказаны выездные консульские услуги

    В английском городе Манчестер для проживающих здесь граждан Азербайджана было организовано консульское обслуживание.

    Как сообщает Report, информация об этом размещена на странице посольства Азербайджана в Великобритании в соцсети Х.

    "21 февраля 2025 года граждане Азербайджана, проживающие в этом регионе Великобритании, получили возможность воспользоваться различными консульскими услугами и проконсультироваться по ряду интересующих их вопросов", - говорится в сообщении.

    Mançesterdə Azərbaycan vətəndaşları üçün səyyar konsulluq xidmətləri keçirilib
    Mobile consular services for Azerbaijani citizens held in Manchester

