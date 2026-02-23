В Манчестере гражданам Азербайджана оказаны выездные консульские услуги
- 23 февраля, 2026
- 19:15
В английском городе Манчестер для проживающих здесь граждан Азербайджана было организовано консульское обслуживание.
Как сообщает Report, информация об этом размещена на странице посольства Азербайджана в Великобритании в соцсети Х.
"21 февраля 2025 года граждане Азербайджана, проживающие в этом регионе Великобритании, получили возможность воспользоваться различными консульскими услугами и проконсультироваться по ряду интересующих их вопросов", - говорится в сообщении.
Mobile consular services were held in Manchester on 21 February 2025. Azerbaijani citizens residing in this part of England had an opportunity to receive various consular services and to have their questions addressed by consular officers.— Embassy of Azerbaijan - London (@AzerbaijaninUK) February 23, 2026
