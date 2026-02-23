İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Maka Boçorişvili: Abxaziya və Sxinvali bölgəsi hələ də işğal altındadır

    Region
    • 23 fevral, 2026
    • 19:04
    Maka Boçorişvili: Abxaziya və Sxinvali bölgəsi hələ də işğal altındadır

    Gürcüstan ərazisinin ayrılmaz hissələri olan Abxaziya və Tsixinvali (Cənubi Osetiya) bölgəsi hazırda Rusiyanın işğalı altındadır.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstanın xarici işlər naziri Maka Boçorişvili Cenevrədə BMT İnsan Hüquqları Şurası çərçivəsində keçirilən tədbirdə çıxışı zamanı bildirib.

    Onun sözlərinə görə, həmin ərazilərdə yerli əhali fundamental hüquq və azadlıqlardan məhrumdur, qanunsuz həbslər, pis rəftar və etnik ayrı-seçkilik halları davam edir.

    M.Boçorişvili deyib ki, yüz minlərlə məcburi köçkün hələ də təhlükəsiz şəkildə öz evlərinə qayıda bilmir. Eyni zamanda beynəlxalq insan hüquqları mexanizmlərinin işğal olunmuş ərazilərə girişinə icazə verilmir və hesabatlılıq mexanizmləri effektiv şəkildə işləmir.

    Gürcüstan Maka Boçorişvili Abxaziya Sxinvali Rusiya

    Son xəbərlər

    19:36

    Avropa Parlamenti ABŞ ilə ticarət sazişi üzrə səsverməni təxirə salıb

    Digər ölkələr
    19:21

    Meksika Milli Qvardiyasının 25 hərbçisi narkokartel üzvləri ilə toqquşmalarda ölüb

    Digər ölkələr
    19:16

    UEFA "Benfika"nın futbolçusunu "Real"la oyun öncəsi diskvalifikasiya edib

    Futbol
    19:05
    Foto

    Mançesterdə Azərbaycan vətəndaşları üçün səyyar konsulluq xidmətləri keçirilib

    Xarici siyasət
    19:04

    Maka Boçorişvili: Abxaziya və Sxinvali bölgəsi hələ də işğal altındadır

    Region
    18:59

    Marko Rubio İsrailə səfərini təxirə salıb

    Digər ölkələr
    18:37

    Azərbaycan cüdoçuları Özbəkistanda "Böyük Dəbilqə" turnirində iştirak edəcəklər

    Fərdi
    18:36

    Mingəçevirdə qadın bıçaqlanıb, şübhəli bilinən əri saxlanılıb

    Hadisə
    18:31

    ABŞ-nin Livandakı səfirliyinin əməkdaşları təxliyə edilib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti