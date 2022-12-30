О нас

Global Ports и CMA Terminals договорились об обмене акциями

Global Ports и CMA Terminals договорились об обмене акциями Крупнейший российский контейнерный оператор Global Ports заключил соглашение с французской CMA Terminals, в рамках которого приобретает пакеты акций по 25% в парке "Янино" и терминале "Моби Дик" в обмен на снижение своей доли в финских портах.
Инфраструктура
30 декабря 2022 г. 12:15
Global Ports и CMA Terminals договорились об обмене акциями

Крупнейший российский контейнерный оператор Global Ports заключил соглашение с французской CMA Terminals, в рамках которого приобретает пакеты акций по 25% в парке "Янино" и терминале "Моби Дик" в обмен на снижение своей доли в финских портах.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении Global Ports.

"Global Ports Investments PLC ("Global Ports" или "Компания" и ее дочерние предприятия ("Группа") (Тикер Лондонской фондовой биржи: GLPR) сегодня объявляет о том, что Группа заключила обязывающие соглашения с CMA Terminals о безналичном обмене акциями. В обмен на 25% акций Multi Link Terminals Ltd Oy (Финляндия) Группа получит 25% акций CD Holding Oy (Финляндия) и 25% акций Multi Link Terminals Ltd (Ирландия), которым принадлежат Логистический парк "Янино" и терминал "Моби Дик" соответственно…. Доля Группы в финских портах снизится с 75% до 50%", - говорится в сообщении.

Компания уточняет, что обмен позволит ей сосредоточить полный контроль над российскими терминалами.

Global Ports Investments PLC - ведущий оператор контейнерных терминалов на российском рынке по объему мощностей и контейнерному грузообороту. Компания управляет пятью морскими контейнерными терминалами в РФ ("Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал", "Усть-Лужский контейнерный терминал" и "Моби Дик" на Балтике, "Восточная стивидорная компания" на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии ("Мулти-Линк" в Хельсинки и Котке). Также владеет внутренним контейнерным терминалом "Логистический парк "Янино" под Санкт-Петербургом. 61,5% акций компании принадлежит группе" Дело".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

МО: Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Кяльбаджаре и Дашкесане
МО: Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Кяльбаджаре и Дашкесане
30 декабря 2022 г. 12:33
Акция протеста экоактивистов на дороге Ханкенди-Лачын продолжается под звуки мугама 
ФотоАкция протеста экоактивистов на дороге Ханкенди-Лачын продолжается под звуки мугама 
30 декабря 2022 г. 11:30
В НАНА созданы три отдела, занимающиеся вопросами Западного Азербайджана
В НАНА созданы три отдела, занимающиеся вопросами Западного Азербайджана
30 декабря 2022 г. 11:20
В Азербайджане наблюдается дефицит некоторых лекарств
В Азербайджане наблюдается дефицит некоторых лекарств
30 декабря 2022 г. 11:18
Отправлен в отставку еще один генерал Гостаможенного комитета Азербайджана
Отправлен в отставку еще один генерал Гостаможенного комитета Азербайджана
29 декабря 2022 г. 21:46
МИД: Армянская сторона предпринимает попытки уклониться от выполнения достигнутых договоренностей
МИД: Армянская сторона предпринимает попытки уклониться от выполнения достигнутых договоренностей
29 декабря 2022 г. 20:19
Названа текущая ситуация с COVID-19 в Азербайджане
Названа текущая ситуация с COVID-19 в Азербайджане
29 декабря 2022 г. 16:25
Минздрав: Распространение вируса гриппа в Азербайджане не исключено
Минздрав: Распространение вируса гриппа в Азербайджане не исключено
29 декабря 2022 г. 15:59
Война в Украине, протесты в Иране, смерть королевы - чем еще запомнился 2022 год?
Война в Украине, протесты в Иране, смерть королевы - чем еще запомнился 2022 год?
29 декабря 2022 г. 12:31
Азербайджан вручил ноту Франции
Азербайджан вручил ноту Франции
28 декабря 2022 г. 17:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi