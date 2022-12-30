Global Ports и CMA Terminals договорились об обмене акциями

Крупнейший российский контейнерный оператор Global Ports заключил соглашение с французской CMA Terminals, в рамках которого приобретает пакеты акций по 25% в парке "Янино" и терминале "Моби Дик" в обмен на снижение своей доли в финских портах.

Крупнейший российский контейнерный оператор Global Ports заключил соглашение с французской CMA Terminals, в рамках которого приобретает пакеты акций по 25% в парке "Янино" и терминале "Моби Дик" в обмен на снижение своей доли в финских портах.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении Global Ports.

"Global Ports Investments PLC ("Global Ports" или "Компания" и ее дочерние предприятия ("Группа") (Тикер Лондонской фондовой биржи: GLPR) сегодня объявляет о том, что Группа заключила обязывающие соглашения с CMA Terminals о безналичном обмене акциями. В обмен на 25% акций Multi Link Terminals Ltd Oy (Финляндия) Группа получит 25% акций CD Holding Oy (Финляндия) и 25% акций Multi Link Terminals Ltd (Ирландия), которым принадлежат Логистический парк "Янино" и терминал "Моби Дик" соответственно…. Доля Группы в финских портах снизится с 75% до 50%", - говорится в сообщении.

Компания уточняет, что обмен позволит ей сосредоточить полный контроль над российскими терминалами.

Global Ports Investments PLC - ведущий оператор контейнерных терминалов на российском рынке по объему мощностей и контейнерному грузообороту. Компания управляет пятью морскими контейнерными терминалами в РФ ("Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал", "Усть-Лужский контейнерный терминал" и "Моби Дик" на Балтике, "Восточная стивидорная компания" на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии ("Мулти-Линк" в Хельсинки и Котке). Также владеет внутренним контейнерным терминалом "Логистический парк "Янино" под Санкт-Петербургом. 61,5% акций компании принадлежит группе" Дело".