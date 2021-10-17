Глава государства: Реализуемые в Физулинском районе проекты демонстрируют и наши намерения, и наш потенциал

Уже реализуемые в Физулинском районе проекты демонстрируют и наши намерения, и наш потенциал.

Уже реализуемые в Физулинском районе проекты демонстрируют и наши намерения, и наш потенциал.

Как сообщает Report, об этом Президент Ильхам Алиев сказал на встрече с представителями общественности Физулинского района.

«Всего за 8 месяцев построен Физулинский международный аэропорт. Знакомясь сегодня с уже готовым аэропортом, я еще раз увидел, что в мировой практике, в мировой истории, возможно, не было такого, чтобы за столь короткое время на заминированной территории был построен международный аэропорт», - отметил глава государства.

Президент сообщил, что протянуты линии электропередачи из Физули в Шушу, в Физули открыта подстанция, а сегодня заложен фундамент второй подстанции.