Глава датской компании: Открытие Зангезурского коридора упростит грузоперевозки

Открытие Зангезурского коридора приведет к расширению транспортных связей между Азербайджаном и Турцией и упростит грузоперевозки.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор датской компании "Azurite Caspian Trucking" Мартин Брикс Воетман на форуме "Черноморско-Каспийский форум грузоперевозок: коридоры, грузы, инфраструктура" в Баку.

По его мнению, Средний коридор является одним из крупнейших достижений последних 10 лет.

"Я долгие годы утверждал, что логистика в Центральной Азии является одной из самых сложных в мире. Когда первые контейнерные поезда начали двигаться по Среднему коридору, и грузы стали доставляться по этому маршруту за более короткое время, все начали говорить о межконтинентальных железнодорожных решениях. Можно с уверенностью сказать, что железнодорожный выбор из Китая в Европу - это не просто концепция, которую нужно развивать, это уже существующий, полностью сформированный коридор", - сказал он.

Руководитель датской компании отметил, что на этот коридор есть коммерческий спрос.

"Когда продвигалась инициатива "Один пояс, один путь", большинство специалистов, занимающихся логистикой, говорили, что этот проект коммерчески нерентабелен. Некоторые считали, что он может существовать только благодаря субсидиям Китая. Однако теперь ясно, что это не так. На Средний коридор есть геополитический спрос, политический интерес. Существует также коммерческий спрос на перевозку грузов по этому коридору", - добавил он.