İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz

    Danimarka şirkətinin rəhbəri: "Zəngəzur dəhlizinin açılması yükdaşımaları asanlaşdıracaq"

    İnfrastruktur
    • 10 sentyabr, 2025
    • 16:35
    Danimarka şirkətinin rəhbəri: Zəngəzur dəhlizinin açılması yükdaşımaları asanlaşdıracaq
    Martin Briks Voetman

    Zəngəzur dəhlizinin açılması Azərbaycanla Türkiyə arasında nəqliyyat sahəsində əlaqələrin genişlənməsinə səbəb olacaq və yükdaşımaları asanlaşdıracaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Danimarkanın "Azurite Caspian Trucking" şirkətinin baş icraçı direktoru Martin Briks Voetman Bakıda keçirilən "Qara-Xəzər dənizi yükdaşıma forumu: dəhlizlər, yüklər, infrastruktur" forumunda bildirib.

    Onun fikrincə, Orta Dəhliz son 10 ilin ən böyük nailiyyətlərindən biridir: "Mən uzun illərdir iddia edirəm ki, Mərkəzi Asiyada logistika dünyada ən mürəkkəb logistikalardan biridir. İlk konteyner qatarları Orta Dəhliz boyu hərəkət etməyə başlayanda və bu marşrutla yüklər daha qısa müddətə çatdırılanda, hər kəs qitələrarası dəmir yolu həlləri haqqında danışmağa başladı. Əminliklə söyləmək olar ki, Çindən Avropaya dəmir yolu seçimi sadəcə inkişaf etdirilməli olan bir konsepsiya deyil, bu, artıq mövcud olan, tam formalaşmış bir dəhlizdir".

    Danimarkalı şirkət rəhbəri qeyd edib ki, bu dəhlizə kommersiya tələbatı var: "Bir kəmər, bir yol" təşəbbüsü təşviq ediləndə logistika sahəsi ilə məşğul olan əksər mütəxəssislər deyirdilər ki, bu layihə kommersiya baxımından rentabelli deyil. İddia olunurdu ki, bu, yalnız Çinin subsidiyaları sayəsində ayaqda qala bilir. Lakin indi bunun belə olmadığı aydındır. Orta Dəhlizə geosiyasi tələbat, siyasi maraq var. Yükləri Orta Dəhliz boyunca daşımaq üçün kommersiya tələbatı da mövcuddur".

    Zəngəzur dəhlizi yükdaşıma
    Глава датской компании: Открытие Зангезурского коридора упростит грузоперевозки
    Head of Danish company: Opening of Zangazur Corridor will simplify cargo transportation

    Son xəbərlər

    17:57

    Aviasiyada rəqəmsal transformasiya və təhlükəsizlik - Azərbaycanın dünyaya mesajı

    İnfrastruktur
    17:55

    Bakı Dəniz Limanı Almaniya şirkətləri ilə əməkdaşlıq imkanlarını müəyyənləşdirir

    İnfrastruktur
    17:54
    Foto

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Ölkəmizi III MDB Oyunlarında layiqincə təmsil edəcəyik"

    Fərdi
    17:51

    Ermənistanın Baş naziri: Bakı ilə sülhü pozmaq istəyən qüvvələr var

    Region
    17:44

    Bakıda 10 nəfərin öldüyü partlayışla bağlı məhkəmədə bəzi zərərçəkənlərlə barışıq əldə olunub

    Hadisə
    17:43

    "Qəbələ" yetirməsini icarəyə götürüb

    Futbol
    17:42

    Azərbaycan və ABŞ enerji sahəsində sərmayələri genişləndirir

    Energetika
    17:38

    Gürcüstanda yerli seçkiləri izləyəcək 19 müşahidə təşkilatı qeydiyyata alınıb

    Region
    17:37

    Almaniya millisinin sabiq qapıçısı III Bundesliqa klubuna sərmayə qoymaq niyyətindədir

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti