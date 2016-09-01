Георгий Квирикашвили: Рост объема грузоперевозок по логистическому коридору “Южный Кавказ” возможен

Тбилиси. 1 сентября. REPORT.AZ/ Увеличить объем грузоперевозок по логистическому коридору “Южный Кавказ” можно, если обновить существующую инфраструктуру и построить новую.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сказал журналистам премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, комментируя итоги визита в Баку.

Г.Квирикашвили подчеркнул, что повышение объема грузоперевозок значимо с экономической точки зрения: “В ходе встреч в Баку также состоялись обсуждения по вопросам единой тарифной системы, безопасности и др. Мы пришли к единому мнению. Отмечено, что рост грузоперевозок имеет важное значение и необходимо повысить усилия в этом направлении”.

По его словам, Грузия ведет также переговоры с властями Китая и Индии по данному вопросу.