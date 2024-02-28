Генсек ОЧЭС: Развитие Среднего коридора имеет важное значение - ИНТЕРВЬЮ

Азербайджан является членом-учредителем Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). Организация, созданная 25 июня 1992 года в Стамбуле главами государств и правительств Албании, Азербайджана, Болгарии, Армении, Грузии, Греции, Молдовы

Азербайджан является членом-учредителем Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). Организация, созданная 25 июня 1992 года в Стамбуле главами государств и правительств Албании, Азербайджана, Болгарии, Армении, Грузии, Греции, Молдовы, Румынии , России, Турции, Украины в результате подписания декларации саммита, объединила усилия в сферах торговли, финансов, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, здравоохранения, экологии, туризма, образования, таможни и создает возможности для сотрудничества в других сферах.

В интервью Report генеральный секретарь ОЧЭС Лазар Команеску рассказал о приоритетах организации на 2024 год, совместном сотрудничестве в транспортном и туристическом секторах и предстоящей работе.

- Какие экономические проекты планирует реализовать ОЧЭС в 2024 году? Каковы ваши ожидания на этот год?

-Хочу напомнить, что в декабре прошлого года на заседании Совета министров иностранных дел ОЧЭС были приняты важные решения. Среди них есть и утверждение экономической повестки дня "В направлении устойчивого будущего обширного Черноморского бассейна", реорганизация Фонда развития проектов ОЧЭС. Тем самым была заложена основа для значительного увеличения проектно-ориентированной деятельности ОЧЭС. Что касается конкретных проектов, то особое внимание будет уделено интенсификации региональной торговли и инвестиций, сотрудничеству между таможенными ведомствами, созданию эффективной транспортной сети и т.д.

Кроме того, среди ожиданий с 2024 года - возобновление некоторых запланированных проектов, которые замедлились или были отменены после неблагоприятных событий, произошедших в нашем регионе.

- Какие сферы сотрудничества в рамках ОЧЭС являются приоритетными?

- ОЧЭС осуществляет деятельность по 19 различным направлениям сотрудничества. Самые активные из них - энергетика, транспорт, охрана окружающей среды, туризм и культура. Деятельность в других не менее важных сферах, таких как сельское хозяйство, торговля и экономическое развитие, а также обмен статистическими и экономическими данными, должна быть усилена, и мы работаем над этим.

- Каков был товарооборот между странами-членами организации в прошлом году? Какие шаги будут предприняты для увеличения объема торговли между странами в этом году?

- Хотя окончательные данные за прошлый год еще не получены, по оценкам, товарооборот между странами ОЧЭС достиг почти 375 млрд долларов США. После улучшения сложившейся в регионе ситуации и установления мира эти объемы товарооборота, безусловно, увеличатся. Важное влияние в этом направлении окажет и принятие практически завершенной стратегии содействия торговле ОЧЭС.

- В нынешних геополитических условиях интерес к Среднему коридору продолжает расти. Какие имеются предложения по участию стран-членов в этом коридоре и повышению его эффективности?

-Да, проблемы есть во многих сферах, в том числе в транспортной, и их лучше решить совместными усилиями ОЧЭС и других международных организаций. Создание альтернативных коридоров существенно облегчит торговлю и транспортировку товаров в регионе ОЧЭС и за его пределами. Большое значение имеет то, что такие альтернативы дополняют и усиливают друг друга, но не конкурируют. Учитывая роль пространства ОЧЭС как моста между европейскими и азиатскими странами, развитие Среднего коридора в этом отношении является преимуществом и имеет важное значение.

- Как ввод в эксплуатацию Зангезурского коридора повлияет на возможности Среднего коридора? Какие возможности может создать этот коридор для стран-членов организации?

- Совместные усилия по облегчению торговли и перевозки товаров в обширном Черноморском бассейне не только приветствуются, но и являются необходимыми. Что касается Зангезурского коридора, то его открытие зависит от соглашения между Азербайджаном и Арменией, которое мы всячески приветствуем и поощряем.

- Предпринимаются ли какие-либо шаги в связи с присоединением Азербайджана к системе разрешений ОЧЭС по транспортному сектору организации? Ожидается ли присоединение Азербайджана к этой системе в ближайшем будущем и какие преимущества это дает?

- Система разрешений ОЧЭС призвана облегчить оформление процедур пересечения границы. Согласно данным на сегодняшний день, 9 из 13 государств-членов ОЧЭС присоединились к этой системе, и мы работаем над ее дальнейшим расширением, а также цифровизацией. Надеемся, что и Азербайджан в скором времени присоединится к этой системе.

- Какие меры планируется предпринять для развития туризма между странами ОЧЭС? Ожидаются ли соглашения и проекты в этой сфере?

- В 2024 году рабочая группа по туризму ОЧЭС активизирует свои усилия по достижению целей, изложенных в обновленной экономической повестке дня, в частности 8-й цели - развитие туризма, сохранение культурного наследия и продвижение современной культуры. Рабочая группа предпримет шаги, сосредоточив внимание на деятельности по развитию и продвижению устойчивого туризма.

Также одним из важнейших мероприятий, связанных с туризмом, станет конференция по образованию в сфере туризма, которая состоится в Баку в конце апреля этого года.