Генсек IRU назвал TIR ключом к ускорению транзита по Среднему коридору

Система международных автоперевозок TIR способна стать ключевым инструментом превращения Среднего коридора в по-настоящему конкурентоспособный и предсказуемый маршрут между Китаем и Европой.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь Международного союза автомобильного транспорта (IRU) Умберто де Претто, выступая на мероприятии Turkic Week в Вене.

"Сокращение времени на границах, отказ от дублирующих проверок и переход к цифровым процедурам позволяют снизить транзитные издержки и повысить надежность перевозок - именно там, где сегодня коридор сталкивается с наибольшими ограничениями", - сказал У. Претто.

По его словам, система TIR предоставляет глобально признанную модель перевозок, основанную на взаимном признании таможенного контроля, международной гарантийной системе, а также использовании опломбированных и безопасных транспортных средств: "Такой подход позволяет минимизировать физические досмотры и устранить неопределенность для логистических операторов, что особенно важно для трансрегиональных маршрутов, включая Средний коридор".

В настоящее время система TIR уже соединяет Китай более чем с 30 странами Евразии, обеспечивая сокращение времени транзита до 80% и снижение транспортных издержек примерно на 50%.

Отдельное внимание У. Претто уделил развитию так называемых "зелёных коридоров" TIR на пограничных переходах. По его словам, они предусматривают приоритетный проезд для соответствующих требованиям грузовиков, ускоренные процедуры контроля и более предсказуемые сроки доставки.

"Зеленые коридоры - это не привилегия, а стимул для соблюдения правил и повышения прозрачности", - подчеркнул он.

На сегодняшний день приоритетные полосы или специальные окна для перевозок по системе TIR уже внедрены во всех странах Центральной Азии, а также в Румынии, Молдове, Китае, Монголии и Саудовской Аравии.

Важную роль в масштабировании упрощённых процедур, по словам генсека IRU, играет цифровизация. Внедрение системы eTIR позволяет отказаться от бумажного документооборота, сократить задержки на границах и повысить совместимость национальных таможенных систем, одновременно усиливая прозрачность и безопасность перевозок.

"Успех Среднего коридора будет измеряться не картами, а минутами, сэкономленными на границах. Все, что необходимо, - это политическая воля для полноценного внедрения TIR. Это позволит превратить Средний коридор в предсказуемую, конкурентоспособную и устойчивую торговую артерию, создающую рабочие места, экономический рост и долгосрочную стабильность", - отметил У. Претто.

В ходе обсуждений также подчёркивалось, что Средний коридор становится ответом на трансформацию глобальных цепочек поставок, рост геополитических рисков и повышенный спрос на устойчивые сухопутные маршруты. С 2022 года многие участники логистического рынка рассматривают его как реальную альтернативу традиционным морским путям.

При этом меняется и структура торговли вдоль коридора. Если ранее перевозки были ориентированы преимущественно на сырьевые товары - нефть и полезные ископаемые, то сегодня наблюдается быстрый рост контейнерных перевозок. За последние 12 месяцев их объем увеличился более чем в три раза, причем свыше 60% контейнерного трафика приходится на китайские товары, направляемые в Европу.

По прогнозам IRU, объемы грузоперевозок по Среднему коридору могут утроиться к 2030 году. Однако без модернизации инфраструктуры и, прежде всего, процедур пересечения границ, фактический спрос может оказаться на 35% ниже потенциального.

Несмотря на высокий уровень политической поддержки, пограничные переходы по-прежнему остаются самым уязвимым звеном маршрута. Среди ключевых проблем - длительное ожидание из-за повторяющихся проверок и слабой координации между ведомствами, ограниченная пропускная способность в пиковые периоды, дефицит возможностей Ro-Ro-перевозок на Каспийском море, нехватка парковочных зон и надлежащих условий для водителей, а также фрагментированность процедур и ограниченное взаимное признание результатов контроля.

Как отмечается, инвестиции в дороги и инфраструктуру теряют эффективность, если грузовики простаивают на границах по нескольку дней: один день ожидания может обходиться дороже, чем сотни километров пути. В этих условиях ключевыми факторами повышения связности Среднего коридора становятся риск-ориентированный контроль, доверие между таможенными администрациями и внедрение международно гармонизированных процедур.