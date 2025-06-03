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Генконсул Турции: AJet сыграет роль моста благодаря доступным ценам

Генконсул Турции: AJet сыграет роль моста благодаря доступным ценам Генконсул Турции: AJet сыграет роль моста благодаря доступным ценам
Инфраструктура
3 июня 2025 г. 11:18
Генконсул Турции: AJet сыграет роль моста благодаря доступным ценам

Турецкая компания AJet сыграет роль моста между Стамбулом и Нахчываном благодаря доступным ценам на авиаперелеты.

Как сообщает местное бюро Report, об этом журналистам сказал генеральный консул Турции в Нахчыване Асип Кая.

Он подчеркнул, что авиаперевозки являются важным элементом, сближающим народы и страны и выразил надежду, что AJet еще еще больше сблизит азербайджанский и турецкий народы.

"Сегодня состоялся первый рейс компании AJet в Нахчыванский международный аэропорт. Как известно, Turkish Airlines долгие годы выполняет рейсы в Нахчыван, а с сегодняшнего дня это продолжит AJet. Два раза в неделю - по вторникам и субботам - будут организованы рейсы по маршруту Стамбул-Нахчыван-Гянджа. Надеюсь, число рейсов со временем будет увеличено", - добавил Кая.

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Версия на английском языке Turkish consul general in Nakhchivan: AJet will serve as 'a bridge'
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin Naxçıvandakı baş konsulu: "AJet" körpü rolunu oynayacaq"

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