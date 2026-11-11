Галибаф: Тегеран выдвинул условия, теперь мяч на стороне Вашингтона

Иран ожидает официального ответа США на семь условий, выполнение которых необходимо для открытия Ормузского пролива и возобновления переговоров.

Как передает Report, об этом заявил председатель иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф в интервью телеканалу Al Jazeera.

По его словам, Тегеран передал Вашингтону свою позицию через посредников из Катара, однако американская сторона пока не представила конкретного ответа. "Теперь мяч на стороне Вашингтона", - подчеркнул Галибаф.

Среди основных требований Ирана - отмена экономического и нефтяного эмбарго, разморозка иранских активов, прекращение боевых действий на всех фронтах, включая конфликт с союзными Тегерану силами, а также отказ от вмешательства во внутренние дела страны.

Галибаф отметил, что выполнение этих условий необходимо для восстановления доверия между сторонами и перехода к полноценным переговорам. По его словам, посредникам удалось сократить срок ожидания американского ответа с семи до двух дней.

"Американцы посетили Москву и попросили (президента РФ Владимира - ред.) Путина поговорить с Ираном ради организации прямых переговоров между нами", - заявил он, добавив, что достижению соглашения препятствует недоверие Тегерана к Вашингтону в сочетании с попытками США выдвинуть чрезмерные требования.

Глава иранской делегации также предупредил, что в случае новой атаки со стороны США или Израиля Тегеран ответит силой. Он заявил, что Иран укрепил обороноспособность и готов к возможному обострению конфликта.