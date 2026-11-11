İlham Əliyev COP31
    İlham Əliyev COP31

    Qalibaf: Tehran şərtlərini irəli sürüb, indi növbə Vaşinqtondadır

    Region
    • 11 noyabr, 2026
    • 21:47
    Qalibaf: Tehran şərtlərini irəli sürüb, indi növbə Vaşinqtondadır

    İran Hörmüz boğazının açılması və danışıqların bərpası üçün yerinə yetirilməsi vacib olan 7 şərtlə bağlı ABŞ-dən rəsmi cavab gözləyir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İran parlamentinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibaf "Al Jazeera" telekanalına müsahibəsində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Tehran mövqeyini Qətərdən olan vasitəçilərlə Vaşinqtona çatdırıb, lakin ABŞ tərəfi hələ ki, konkret cavab təqdim etməyib. "İndi növbə Vaşinqtondadır", - Qalibaf vurğulayıb.

    İranın əsas tələbləri arasında iqtisadi və neft embarqosunun ləğvi, İran aktivlərinin dondurulmaqdan çıxarılması, Tehrana müttəfiq qüvvələrlə münaqişə də daxil olmaqla, bütün cəbhələrdə hərbi əməliyyatların dayandırılması, həmçinin ölkənin daxili işlərinə müdaxilədən imtina edilməsi var.

    Qalibaf qeyd edib ki, bu şərtlərin yerinə yetirilməsi tərəflər arasında etimadın bərpası və tamhüquqlu danışıqlara keçid üçün zəruridir. Onun sözlərinə görə, vasitəçilər ABŞ tərəfinin cavabını gözləmə müddətini yeddi gündən iki günə qədər qısalda biliblər.

    İran nümayəndə heyətinin rəhbəri həmçinin xəbərdarlıq edib ki, ABŞ və ya İsrail tərəfindən yeni hücum olacağı təqdirdə Tehran güclə cavab verəcək. O bildirib ki, İran müdafiə qabiliyyətini gücləndirib və münaqişənin mümkün gərginləşməsinə hazırdır.

    Məhəmməd Baqir Qalibaf ABŞ-İran danışıqları
    Галибаф: Тегеран выдвинул условия, теперь мяч на стороне Вашингтона
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    22:58
    Niderland hərbi xidmətə çağırışı mərhələli şəkildə bərpa edəcək
    Digər ölkələr
    22:57
    Yeniyetmələrin Yay Olimpiya Oyunları: Azərbaycan taekvondoçusu gümüş medal qazanıb - Yenilənib
    Fərdi
    22:43
    İtaliyada 6,3 min məktəb partlayış təhdidi ilə bağlı elektron məktublar alıb - Yenilənib
    Digər ölkələr
    22:26
    Zelenski İrlandiyada ABŞ nümayəndə heyəti ilə görüş keçirəcəyini açıqlayıb
    Digər ölkələr
    22:12
    Ermənistan Prezidenti TRIPP layihəsi üzrə qanunu imzalayıb
    Region
    22:10
    Kobaxidze: Cənubi Qafqaz Avropa və Asiyanın nəqliyyat bağlantısı üçün strateji rol oynayır
    Region
    22:06
    FIBA Avropa Kuboku: "Neftçi" Yunanıstan klubuna qalib gəlib
    Komanda
    22:02
    Macarıstanın keçmiş baş naziri Viktor Orbanın qardaşı həbs edilib
    Digər ölkələr
    21:57
    Foto
    Azərbaycan şahmatçısı Nərmin Abdinova Avropa çempionatında qızıl medal qazanıb
    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti