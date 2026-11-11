Иран и Оман договорились о правилах судоходства в Ормузском проливе

Тегеран и Маскат пришли к взаимному согласию по вопросам организации судоходного коридора и разделения морского движения в Ормузском проливе.

Как передает Report, об этом сообщил председатель иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф в интервью телеканалу Al Jazeera.

По его словам, прежний статус Ормузского пролива, существовавший до войны, восстановлен не будет. Галибаф подчеркнул, что это положение входит в число семи условий, выдвинутых Ираном для урегулирования конфликта с США.