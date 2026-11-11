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    Иран и Оман договорились о правилах судоходства в Ормузском проливе

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    • 11 ноября, 2026
    • 21:14
    Иран и Оман договорились о правилах судоходства в Ормузском проливе

    Тегеран и Маскат пришли к взаимному согласию по вопросам организации судоходного коридора и разделения морского движения в Ормузском проливе.

    Как передает Report, об этом сообщил председатель иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф в интервью телеканалу Al Jazeera.

    По его словам, прежний статус Ормузского пролива, существовавший до войны, восстановлен не будет. Галибаф подчеркнул, что это положение входит в число семи условий, выдвинутых Ираном для урегулирования конфликта с США.

    Мохаммад-Багер Галибаф Ормузский пролив Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Оман
    İran və Oman Hörmüz boğazında gəmiçilik qaydaları barədə razılığa gəliblər
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