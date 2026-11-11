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    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    İran və Oman Hörmüz boğazında gəmiçilik qaydaları barədə razılığa gəliblər

    Digər ölkələr
    • 11 noyabr, 2026
    • 21:24
    İran və Oman Hörmüz boğazında gəmiçilik qaydaları barədə razılığa gəliblər

    Tehran və Maskat Hörmüz boğazında gəmiçilik dəhlizinin təşkili və dəniz hərəkətinin bölünməsi məsələləri üzrə qarşılıqlı razılığa gəliblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İran parlamentinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibaf "Al Jazeera" telekanalına müsahibəsində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, müharibədən əvvəl Hörmüz boğazında mövcud olan əvvəlki vəziyyət bərpa edilməyəcək. Qalibaf vurğulayıb ki, bu məsələ İranın münaqişənin həlli üçün irəli sürdüyü yeddi şərtdən biridir.

    Məhəmməd Baqir Qalibaf Hörmüz boğazında gərginlik İran İslam Respublikası Oman
    Иран и Оман договорились о правилах судоходства в Ормузском проливе
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