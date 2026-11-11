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    Кобахидзе: Южный Кавказ играет стратегическую роль для транспортной связанности Европы и Азии

    В регионе
    • 11 ноября, 2026
    • 21:54
    Кобахидзе: Южный Кавказ играет стратегическую роль для транспортной связанности Европы и Азии

    Южный Кавказ остается для Европы основным маршрутом на восток, а укрепление связей с Грузией имеет важное экономическое значение для Евросоюза.

    Как передает Report со ссылкой на грузинские медиа, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на панельной дискуссии в Институте международных и европейских дел в Дублине.

    По его словам, регион играет стратегическую роль в обеспечении транспортной связанности Европы и Азии. Кобахидзе отметил, что Грузия связывает семь стран, не имеющих выхода к морю, с Черным морем и западной частью мира.

    "Мы видим, что Европа потеряла конкретные маршруты на восток, тогда как связь Европы с Азией очень важна для укрепления её экономического потенциала", - подчеркнул глава грузинского правительства.

    Кобахидзе также заявил, что Тбилиси заинтересован в улучшении отношений с Евросоюзом, которые сейчас переживают кризис.

    "В настоящее время статус наших отношений недостаточно позитивный, и мы очень заинтересованы это изменить. Мы готовы к сотрудничеству с различными европейскими странами и Евросоюзом", - сказал он.

    Говоря о перспективах взаимодействия, премьер подчеркнул, что Грузия разделяет европейские традиции и культуру. При этом он выразил обеспокоенность некоторыми негативными тенденциями в Европе, в частности связанными с миграцией и сохранением этнической и религиозной идентичности.

    Кобахидзе также напомнил, что Еврокомиссия отказала Грузии в открытии переговоров о вступлении в ЕС, а в июне 2024 года Брюссель принял решение о приостановке политического диалога с Тбилиси.

    По словам премьера, восстановление сотрудничества возможно при условии взаимной заинтересованности сторон в укреплении демократической, экономически устойчивой Грузии и сильного Евросоюза.

    Ираклий Кобахидзе Южный Кавказ Европейский союз (ЕС) Грузия
    Kobaxidze: Cənubi Qafqaz Avropa və Asiyanın nəqliyyat bağlantısı üçün strateji rol oynayır
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