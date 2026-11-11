Брат экс-премьера Венгрии Виктора Орбана арестован решением суда

Суд в Венгрии постановил заключить под стражу на месяц Арона Орбана - младшего брата бывшего премьер-министра Виктора Орбана.

Как передает Report со ссылкой на венгерские медиа, об этом сообщил официальный представитель Будапештского городского суда Гергё Бозо.

Отмечается, что Арон Орбан подозревается в "торговле влиянием" и содействии незаконной миграции. По решению суда, аналогичная мера пресечения назначена одному из его предполагаемых сообщников, еще один фигурант отправлен под домашний арест, а четвертый отпущен.

"У суда нет сомнений в обоснованности подозрений в отношении всех фигурантов дела. По поводу трех подозреваемых, к которым были применены меры принуждения, суд пришел к выводу, что они могут скрыться и попытаться избежать правосудия. Суд также учел степень тяжести вменяемого преступления, возможный суровый приговор в случае доказательства вины, а также наличие у подозреваемых обширных международных связей", - сказал Бозо.

По версии следствия, А. Орбан и его партнеры за деньги помогали гражданам Вьетнама переезжать в Европу, содействуя оформлению шенгенских виз через венгерские посольства. Предположительно, в 2024 году такими услугами воспользовались более 100 человек.

Арон Орбан был задержан 9 ноября. Он дал показания, однако вину не признал. Его адвокат заявила об отсутствии достаточных доказательств для ареста.

Сам Виктор Орбан назвал дело политическим преследованием и заявил, что власти пытаются устранить оппонентов.