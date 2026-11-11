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    Брат экс-премьера Венгрии Виктора Орбана арестован решением суда

    Другие страны
    • 11 ноября, 2026
    • 21:43
    Брат экс-премьера Венгрии Виктора Орбана арестован решением суда

    Суд в Венгрии постановил заключить под стражу на месяц Арона Орбана - младшего брата бывшего премьер-министра Виктора Орбана.

    Как передает Report со ссылкой на венгерские медиа, об этом сообщил официальный представитель Будапештского городского суда Гергё Бозо.

    Отмечается, что Арон Орбан подозревается в "торговле влиянием" и содействии незаконной миграции. По решению суда, аналогичная мера пресечения назначена одному из его предполагаемых сообщников, еще один фигурант отправлен под домашний арест, а четвертый отпущен.

    "У суда нет сомнений в обоснованности подозрений в отношении всех фигурантов дела. По поводу трех подозреваемых, к которым были применены меры принуждения, суд пришел к выводу, что они могут скрыться и попытаться избежать правосудия. Суд также учел степень тяжести вменяемого преступления, возможный суровый приговор в случае доказательства вины, а также наличие у подозреваемых обширных международных связей", - сказал Бозо.

    По версии следствия, А. Орбан и его партнеры за деньги помогали гражданам Вьетнама переезжать в Европу, содействуя оформлению шенгенских виз через венгерские посольства. Предположительно, в 2024 году такими услугами воспользовались более 100 человек.

    Арон Орбан был задержан 9 ноября. Он дал показания, однако вину не признал. Его адвокат заявила об отсутствии достаточных доказательств для ареста.

    Сам Виктор Орбан назвал дело политическим преследованием и заявил, что власти пытаются устранить оппонентов.

    Виктор Орбан Венгрия
    Macarıstanın keçmiş baş naziri Viktor Orbanın qardaşı həbs edilib
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