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    Брата экс-премьера Венгрии задержали по делу о торговле людьми

    Другие страны
    • 09 ноября, 2026
    • 15:13
    Брата экс-премьера Венгрии задержали по делу о торговле людьми

    Младшего брата экс-премьера Венгрии Виктора Орбана, Арона, задержали по делу о торговле людьми.

    Как передает Report, об этом сообщают венгерские медиа со ссылкой на полицию.

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр также написал в соцсетях, что по подозрению в торговле людьми задержан брат Орбана.

    По данным полиции, операцию провели следователи из Национального следственного бюро (NNI) и Национального управления по возврату и защите активов (NVVH) в рамках двух продолжающихся уголовных дел.

    В Будапеште и двух населенных пунктах области Пешт арестованы несколько человек. В настоящее время проводятся обыски в помещениях лиц, в отношении которых ведется производство. Полиция добавила, что дополнительная информация по делу будет обнародована в понедельник во второй половине дня.

    Сам Виктор Орбан считает, что ситуация с задержанием его брата – это "отвлекающий маневр" нового правительства.

    "Сегодня правительство должно дать ответ Комитету по вопросам национальной безопасности относительно шпионского скандала. Этот "расчет" – лишь отвлекающий маневр. То, что происходит в Венгрии, – это не привлечение к ответственности, а расчет. Я - мишень, мой брат - всего лишь инструмент", – убежден он.

    Виктор Орбан Петер Мадьяр Венгрия
    44 filmi
    MiniBoss

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