Генконсул Азербайджана в Екатеринбурге: Уральский регион будет лидером в загрузке проекта транспортного коридора "Север-Юг"

Москва. 10 декабря. REPORT.AZ/ Интервью Report с генеральным консулом Азербайджана в Екатеринбурге Ильгаром Искандеровым.

- Что входит в сферу обязанностей Генерального консульства Азербайджана в Екатеринбурге?

- Генконсульство Азербайджана в Екатеринбурге начало свою деятельность в 2010 году. Основной задачей Генконсульства является поддержка наших граждан в вопросах документирования и содействия во всех юридических вопросах. Вторая задача - это улучшение взаимодействия, сотрудничество между Азербайджаном и регионами аккредитации. К ведению Генконсульства в Екатеринбурге относятся Уральский регион, Сибирь и Дальний Восток, то есть практически 80% территории России. Соответственно, здесь большое количество субъектов Федерации, и со всеми ними наше Генконсульство должно налаживать сотрудничество, как экономическое, так и социальное.

- Как на сегодняшний день обстоит сотрудничество Уральского региона России и Азербайджана?

- Сегодня у нас есть Российско-азербайджанский гуманитарный форум, проходит ежегодное заседание межрегионального экономического сотрудничества между Россией и Азербайджаном.

Локомотивом экономического сотрудничества Азербайджана и России стала Свердловская область, где сосредоточены крупные промышленные производства. 40% всей российской промышленности сосредоточено именно в этой области. Всем известно, что крупнейшее в России предприятие танкового машиностроения "Уралвагонзавод" подписал в прошлом году контракт с "Азербайджанскими железными дорогами" (АЖД) на поставку 3 тысяч вагонов. В этом году обязательства по контракту успешно выполнены.

Отмечу, что контракт с АЖД помог предприятию частично загрузить производственные мощности, найти новые рынки сбыта. Теперь машиностроительный гигант планирует поставить в Иран 5 тысяч вагонов: летом пробная партия была отправлена в Иран через Азербайджан.

Толчком к экономическому сотрудничеству региона и Азербайджана стал деловой визит делегации из Свердловской области во главе с губернатором в Баку в 2014 году. Вместе с губернатором в столицу Азербайджана тогда приехала и большая группа бизнес-элиты. Появились взаимоотношения, появилась заинтересованность азербайджанской стороны в приобретении большого количества вагонов.

Есть и другие точки соприкосновения экономических интересов Азербайджана и Уральского региона. Развивается деревообрабатывающая промышленность: идут большие поставки дерева и лесоматериалов в Азербайджан и транзитом через Азербайджан. Помимо этого, большое значение имеет сотрудничество в области металлургии: сейчас в Азербайджан идёт поставка трубной продукции с заводов черной и цветной металлургии региона.

- Как вы отметили, Уральский регион является мощнейшим промышленным центром России. А какое участие он примет в работе транспортного коридора "Север-Юг"?

- Планируется, что предприятия Уральского региона будут лидерами в загрузке проекта транспортного коридора "Север-Юг". Очень много проектов, связанных с этим транспортным коридором.

У Азербайджана есть большая перспектива использовать и другие направления, связанные с этим проектом. У нас есть прекрасная железная дорога Баку-Ахалкалаки-Карс, которая может перенаправлять грузы в Европу. Можно с гордостью сказать, что Азербайджан уже сейчас является транзитным центром для товаров из России, в том числе Уральского региона, в страны Ближнего Востока, Южной Азии и обратно.

В Свердловской области проходит знаменитая международная промышленная выставка "Иннопром". Организация этой выставки даёт большой толчок для сотрудничества Европы и Азии. С некоторого времени и азербайджанские компании проявляют заинтересованность в работе этой ежегодной выставки.

С промышленностью связана и сфера высоких технологий, которую Азербайджан активно развивает. В перспективе рассматривается сотрудничество Уральской Академии наук и Национальной академии наук Азербайджана. Есть уже некоторые устные договоренности в сфере минералогии, геологии, химии, физики, горном деле.

- А как обстоят дела с миграционными проблемами азербайджанцев в вашем регионе?

- Проблем с миграционной политикой достаточно. Есть определённые нюансы, связанные с разницей в законодательствах Азербайджана и России, в некоторых случаях они даже противоречат друг другу. В последнее время система еще более усложнилась. Переход миграционных служб в ведение министерства внутренних дел России отнял достаточно много времени для определения внутренних хозяйствующих субъектов, которые будут регулировать определенные вопросы. Соответственно растянулись вопросы исполнения определенных технических вопросов в сфере миграции. И мы, как консульская служба, непосредственно столкнулись с этой проблемой. У нас есть точки соприкосновения, по которым мы работаем с миграционной службой и поэтому стараемся решать проблемы точечно.

В последнее время много граждан Азербайджана, которые достаточно долго проживают на территории России, изъявляют желание получить российское гражданство. Процедура эта несколько отличается от подобной же процедуры в Азербайджане, и поэтому возникает много вопросов. Люди зачастую не понимают, что отказ от гражданства одной страны и получение гражданства другой страны влечёт за собой определённые, связанные между собой обязательства, которые обязательно нужно исполнить.

- Как местная азербайджанская диаспора помогает в решении вопросов с миграцией? Сотрудничаете ли вы с ними?

- У нас хорошие взаимоотношения с местным отделением Всероссийского Азербайджанского Конгресса, а они в свою очередь активно сотрудничают с руководством Свердловской области. В своё время была мысль об организации при азербайджанских консульствах центров услуг, наподобие визовых центров в странах Европы. Но так как такие структуры больше связаны с коммерцией, то от этой идеи отказались. Тут больше нужна определённая инициативность со стороны диаспоры, а государство уже в лице посольства или генеральных консульств может поддержать в плане сотрудничества. Наверное, это тоже вопрос времени. У нас достаточно хорошая диаспора в плане людей, занимающихся бизнесом. Они в близких, хороших отношениях с руководством областей, где проживают и работают. К сожалению, немногие из них желают участвовать в процессах на государственном уровне, и больше заинтересованы в экономических связях. Но есть и приятные исключения. Так в сентябре этого года наш соотечественник, бизнесмен Эдуард Омаров выиграл выборы и стал депутатом Тюменской областной думы. Такие примеры должны подстегнуть и других азербайджанцев активнее участвовать в общественно-политической жизни России.