Гендиректор департамента Еврокомиссии: Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с Азербайджаном по транспорту

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ "ЕС заинтересован в развитии сотрудничества с Азербайджаном в сфере транспорта".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам генеральный директор департамента Еврокомиссии по транспорту и мобильности Хенрик Хололей.

Хололей отметил, что основной целью его визита в Азербайджан стало участие в Первом заседании по диалогу высокого уровня по транспорту между Азербайджаном и Европейским Союзом, которое прошло сегодня в Баку.

"На встречах мы обсудили все вопросы, касающиеся транспорта, в том числе различные транспортные коридоры, как нынешнюю ситуацию, так и планы на будущее", - заявил Хололей, отметив, что Азербайджан инвестировал в такие транспортные проекты, как строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, строительство международного аэропорта Гейдара Алиева.

"Для более эффективного использования существующей инфраструктуры важно сотрудничество с соседними странами - с Грузией и Турцией", - добавил он.

Гендиректор департамента Еврокомиссии напомнил, что несколько основных региональных транспортных коридоров проходят через Азербайджан, например - Лапис Лазули, Север-Юг, и страна должна определить приоритетные из них.

Он также подчеркнул наличие больших возможностей для сотрудничества ЕС и Азербайджана в сфере дорожной безопасности.